رونمایی از نسخه اولیه مرکز عملیات امنیت بومی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افتتاح سمپوزیوم بین المللی مخابرات و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسخه اولیه عملیات امنیت بومی، توسط پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه جانبی این همایش علمی رونمایی شد.

مرکز عملیات امنیت بومی که متشکل از سامانه های تشخیص حملات، موتور همبستگی سنجی، واحدهای ثبت وقایع، مقابله با حملات و مدیریت است برای بکارگیری در گذرگاههای ارتباط با اینترنت شبکه ارتباطات زیرساخت، طراحی و پیاده سازی شده است.

این مرکز با مشارکت 30 نفر از پژوهشگران پژوهشکده امنیت و کنسرسیومی متشکل از سه دانشگاه و شرکت دانش بنیان ، طراحی و پیاده سازی شده که پس از طی مراحل تست در آزمایشگاه پژوهشکده امنیت، برای تست عملیاتی در شبکه ارتباطات زیرساخت، نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.