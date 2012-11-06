  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

رونمایی از نسخه اولیه مرکز عملیات امنیت بومی

رونمایی از نسخه اولیه مرکز عملیات امنیت بومی

نسخه اولیه مرکز عملیات امنیت بومی در حاشیه برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی مخابرات - IST2012 - رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افتتاح سمپوزیوم بین المللی مخابرات و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسخه اولیه عملیات امنیت بومی، توسط پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه جانبی این همایش علمی رونمایی شد.

مرکز عملیات امنیت بومی که متشکل از سامانه های تشخیص حملات، موتور همبستگی سنجی، واحدهای ثبت وقایع، مقابله با  حملات و مدیریت است برای بکارگیری در گذرگاههای ارتباط با اینترنت شبکه ارتباطات زیرساخت، طراحی و پیاده سازی شده است.
 
این مرکز با مشارکت 30 نفر از پژوهشگران پژوهشکده امنیت و کنسرسیومی متشکل از سه دانشگاه و شرکت دانش بنیان ، طراحی و پیاده سازی شده که پس از طی مراحل تست در آزمایشگاه پژوهشکده امنیت، برای تست عملیاتی در شبکه ارتباطات زیرساخت، نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
کد مطلب 1737407

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