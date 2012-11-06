  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

مدودف:

مردم سرنوشت سوریه را رقم می زنند/ حمایت روسیه از حقوق هسته ای ایران

مردم سرنوشت سوریه را رقم می زنند/ حمایت روسیه از حقوق هسته ای ایران

نخست وزیر روسیه ضمن مخالفت با هر گونه دخالت خارجی در امور سوریه تصمیم گیرنده نهایی را مردم این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، دیمتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت : مردم سوریه خود باید درباره سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند نه سازمانهای بین المللی یا قدرتهای دیگر.

وی ضمن ابراز نگرانی درباره اوضاع سوریه افزود: آنچه هم اکنون مهم است چگونگی کمک به مردم سوریه برای تحقق این هدف(تعیین سرنوشت به دست ملت سوریه) است.

نخست وزیر روسیه با اشاره به موضوع هسته ای ایران تاکید کرد: برنامه مسالمت آمیز هسته ای حق ایران است و گفتگوها در این زمینه مهم است.

وی افزود: روسیه حق برخورداری و توسعه برنامه هسته ای را برای هر کشوری از جمله ایران محترم می شمارد و مواضع روسیه بر این اساس استوار است.

کد مطلب 1737409

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