بهره برداری از 10 تقاطع بزرگراه امام علی (ع) ؛ به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر،مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد : حیدری ، اکبرنژاد ، مدنی ، صفا ، پیروزی ، منصور ، اصفهانی ، صاحب الزمان (عج) ، نیکنام و عزیزی تقاطع هایی هستند که به صورت شرقی - غربی بر روی بزرگراه امام علی (ع) احداث شده و آماده بهره برداری هستند.

وی با اشاره به اینکه این 10 تقاطع در 5 منطقه واقع شده اند ، افزود : پل های اصفهانی ، مدنی و اکبرنژاد در منطقه 7 ، پل حیدری در منطقه 8 ، صفا در منطقه 13 ، صاحب الزمان (عج) ، نیکنام ، عزیزی و پیروزی در منطقه 14 و پل منصور در منطقه 15 قرار دارند . همچنین پل اصفهانی با 66 متر طول ، طولانی ترین این تقاطع هاست .

معاون فنی و عمرانی شهرداری اظهار کرد : بر اساس دستور شهردار تهران ، هر بخشی از پروژه های عمرانی که امکان بهره برداری از آن فراهم شد ، در اختیار شهروندان قرار داده خواهد شد . این 10 تقاطع نیز از میان 25 تقاطع واقع در بزرگراه امام علی (ع) هم اکنون به این مرحله رسیده و به زودی به زیر بار ترافیکی خواهد رفت تا دسترسی شهروندان را نیز تسهیل ببخشد .