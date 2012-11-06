به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم السادات افشین فر در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی افزود: با مطالعه، تمامی آحاد جامعه به ویژه جوانان هیچگاه در مسیر طوفان‌های تهاجمی دشمن قرار نمی‌گیرند و به راحتی با این هجمه فرهنگی مقابله می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه آگاهی، بصیرت و معرفت با مطالعه کتاب بدست می‌آید، افزود: جوانان با مطالعه کتاب نسبت به پیرامون اطراف خود آگاهی پیدا می‌کنند و بیگانگان با ایجاد برنامه‌های فرهنگی نمی‌توانند اطلاعات نادرست را به آنها بدهند.

وی اظهار داشت: نویسندگان دانش خود را به روی کاغذ می‌آورند و خوانندگان برای کسب علم و دانش و آگاهی پیدا کردن نسبت به مسائل اطراف خود به مطالعه کتاب می‌پردازند.

عضو کمیته نهضت مطالعه مفید افزود: باید کتابخوانی از خانواده و مدرسه به دانش آموزان آموزش داده شود که این امر یکی از راه‌های نهادینه کردن کتابخوانی در جامعه است.

افشین فر اظهار داشت: آموزش صحیح مطالعه و دسترسی آسان به کتاب، این مهم را به یکی از واجبات و ملزومات زندگی تبدیل می‌کند.

وی خواستار در دسترس قرار گرفتن کتاب در تمامی جامعه شد و افزود: ایجاد سبدهای کتاب در ایستگاه‌های اتوبوس و اماکن پرتردد، برگزاری مسابقات در سطح مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها و یا هدیه دادن کتاب به یکدیگر می‌تواند به این امر کمک کند.

بیستمین دوره برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی در کشور از 20 آبان سال جاری آغاز می‌شود.