به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه بعد از ظهر اعضای شورای شهر و شهردار گرگان، پیگیری مطالبات شهروندان گرگانی از طریق نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه و حریم شهر و توجه به معیشت کشاورزان از نظر رفاهی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز تاکید شد.

همچنین ارایه تسهیلات ویژه به روستاییان برای جلوگیری از مهاجرت، مدیریت ساخت و سازهای غیرمجاز روستای زیارت، ساماندهی ترافیک شهری در قالب مطالعات جامع ترافیکی، اشتغال و بحران اقتصادی اقشار آسیب پذیر، توجه ویژه به مشاغل خانگی و ایجاد بازارچه های محلی برای عرضه محصولات خانگی و فعال شدن امور بانوان در فرمانداری نیز از خواسته ها و مطالب مطرح شده اعضای شورای شهر در این نشست بود.

فرماندار گرگان نیز در این جلسه، شوراها را یک نهاد شرعی، قانونی و عقلانی خواند و بر استفاده از تفکر شورایی در مدیریت جامع شهری تاکید کرد.

حیدر علی احمدی شورای شهر را اتاق فکر فرمانداری و نهادی کاملاً مردمی برای اداره امور دانست و پیشرفت شهرستان، مدارا با مردم، استفاده از ظرفیت ها و پرهیز از اختلاف را سر لوحه کار فرماندار عنوان کرد.

عضو هیئت رئیسه مجمع مشورتی بانوان کشور نیز با بیان اینکه به نظر می رسد تدبیر و تدوین سند چشم انداز برای برنامه ریزی بنیادین و کاربردی اوقات فراغت شهروندان ضروری است، تصریح کرد: مسائل مربوط به فراغت از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است و شاید عدم برنامه ریزی بنیادین جای خود را به اضطراب از بابت انواع فراغت به خصوص آن صورت هایی از فراغت که انحراف به شمار می آیند، بدهد که استفاده تفریحی از مواد مخدر و نسخه برداری غیرقانونی از آثار سینمایی، موسیقی و نرم افزارها از این دست است.

فائزه عبداللهی خاطرنشان کرد: داشتن حق فراغت با نگرانی های تازه ای از جمله موقتی بودن اشتغال، حقوق بگیری و پیامدهای آن برای سلامت، نابرابری ها و تضاد طبقاتی گره خورده اما به هر حال تامین فراغت برای کیفیت زندگی همان قدر اهمیت دارد که سلامت مهم تلقی می شود.

این عضو شورای شهر ادامه داد: افراد می توانند از فرصت های فراغت برای شکوفایی خود، بسط مناسبت ها و ارتقا همبستگی اجتماعی، توسعه اجتماعات و هویت فرهنگی و نیز ترویج درک و همکاری میان اشخاص و ارتقای کیفیت زندگی بهره ببرند.

عبداللهی با تاکید بر اینکه همه مردم برای پرداختن به فعالیت های فراغتی که با هنجارها و ارزش های اجتماعی هماهنگ است، حق اساسی دارند، افزود: دولت ها موظفند این حق را برای شهروندان خود به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند که در این راستا دولت ها باید کارشناسان حرفه ای آموزش دهند، به افراد در کسب مهارت های شخصی، کشف و توسعه استعدادهای خود کمک کنند و از این رهگذر دامنه فرصت های فراغت و تفریح شهروندان را گسترش دهند.

وی در این خصوص یادآور شد: شهروندان نیز باید به هر طریق به اطلاعات مربوط به فراغت، ماهیت و فرصت های آن دسترسی داشته باشند و از آن برای ارتقای دانش خود، مشارکت در تصمیم گیری های محلی و تدوین سیاست های محلی استفاده کنند و موسسه های آموزشی نیز باید همه تلاش خود را برای آموزش اهمیت و ماهیت فراغت و نحوه پیاده کردن آن در زندگی شخص بکار بگیرند.

این عضو شورای شهر گرگان در بخش دیگری از سخنانش، ایجاد بافت فرسوده جدید در حاشیه شهر را یکی دیگر از معضلات جدی شهرداری گرگان عنوان و خاطرنشان کرد: بافت فرسوده جدید در نقاط مختلف شهر گرگان علی الخصوص حاشیه شهر با معابر سه متری در حال ایجاد شدن است که خدمات رسانی مطلوب در این نقاط با مشکلات بسیاری همراه خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به اینکه برخی از ابنیه این نقاط استاندارد هستند و استحکام لازم را دارند افزود: بسیاری از بناهای ایجاد شده هم در این نقاط فاقد استانداردهای لازم است که متاسفانه علیرغم تخلف در ساخت و ساز امکانات شهری از قبیل آب، برق و گاز را نیز دریافت کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه منظور از فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافت های شهری است و فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت بوجود می آید، خواستار رسیدگی و بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز حاشیه شهر در کمیسیون توسعه و عمران شورا شد و بر مدیریت این معضل شهری که منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد بود تاکید کرد.

عبداللهی ادامه داد: پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تأسیساتی قابل دریافت و شناسایی است.

این عضو شورای شهر گرگان با اشاره به اینکه بنا به نظر متخصصان معماری و شهرسازی، بافت تاریخی گرگان که دارای وسعتی بیش از 160 هکتار است، یکی از ارزشمندترین بافت های تاریخی ایران و شاخص ترین بافت تاریخی در شمال کشور است، افزود: بافت قدیمی و تاریخی گرگان در سال 1310 پیش از بافت تاریخی بسیاری از شهرهای ایران مانند یزد یا کاشان ثبت و تعیین حریم ساخت و ساز شده است که برای حفظ و پاسداری از ارزش آن باید به هر طریق از ایجاد بی رویه بافت فرسوده جدید در حاشیه های شهر و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.

عبداللهی همچنین در بخش دیگری از سخنانش ایجاد تشکیلات ویژه بانوان را در شهرداری گرگان را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: تشکیل واحد امور بانوان در شهرداری همواره یکی از دغدغه ها و خواسته های مهم ما شورای شهر بوده است که علیرغم موافقت های ضمنی اعضای شورا و شهردار متاسفانه هنوز محقق نشده است.

وی با تاکید بر اینکه نیمی از جمعیت هر شهر را بانوان تشکیل می دهند و ایجاد ساختار منظم و تعریف شده در هر مدیریت شهری یکی از الزامات اساسی است، افزود: برنامه ریزی برای فعالیت های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی بانوان باید مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد که در بسیاری از شهرهای کشور نیز انجام شده است.

این عضو شورای شهر گرگان در پایان با بیان این مطلب که با عنایت به ویژگی ها، مسائل و مشکلات زنان در عرصه زندگی اجتماعی، برنامه ریزی و توجه ویژه به این گروه باید سرلوحه فعالیت های برنامه ریزان اجتماعی قرار گیرد، خواستار ایجاد تشکیلات مختص بانوان در شهرداری گرگان و برنامه ریزی مدون برای فعالیت های فرهنگی و عمومی بانوان در سطح شهر شد و گفت: این موضوع یکی از مصوبات مهم و اساسی مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها است که در بسیاری از شهرها اجرایی شده است.

ذبیح الله میقانی عضو دیگر شورای شهر نیز با اشاره به دیدار اعضای شورای شهر با اهالی محله مطهری افزود: اهالی خواستار نصب سرعت گیر و تابلوهای هشداردهنده ترافیکی در چهارراه ها، بتن ریزی کف زمین جنب مسجد به منظور استفاده ورزشی از این زمین و تامین روشنایی مناسب معابر و پارک کودک شدند.

وی با اشاره به حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهرداری منطقه یک و روئسای سازمان های تابعه شهرداری در این دیدار افزود: لکه گیری آسفالت معابر، مساعدت برای بهسازی مسجد و بهسازی درپوش کانال ها نیز از خواسته های اهالی کوی شهید مطهری بود که مقرر شد امور مربوط به مدیریت شهری در واحدهای مختلف شهرداری در دستور کار قرار بگیرد.