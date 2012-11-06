تجهیز ایستگاه های مترو به پله برقی/ 30 میلیارد تومان خسارت خطوط آب گرفته مترو

به گزارش خبرنگار مهر ،هابیل درویش درمراسم تست گرم حد فاصل ایستگاه چهارراه ولی عصر (عج) تا ایستگاه شهید بهشتی اظهار داشت: خط سه مترو تهران به طور حدود 37 کیلومتر با 28 ایستگاه در سه فاز از جنوب غرب تا شمال شرق تهران در دست احداث است که فاز نخست این پروژه به طول 7 کیلومتر حد فاصل چهار راه ولی عصر (ع) تا ایستگاه شهید بهشتی تکمیل شده و طی روزهای آینده به بهره برداری رسمی خواهد رسید.

وی افزود: امروز تست گرم و به عبارتی بهره بر داری آزمایشی از بخش میانی خط سه صورت گرفت تا ضمن بررسی وضعیت خط به آمادگی کامل برای بهره برداری این بخش برسیم.

وی تاکید کرد: فاز دوم این پروژه به طول 12 کیلومتر حد فاصل کمربندی ازادگان تا چهارراه ولی عصر(ع) تا پایان سال تکمیل و تا اردیبهشت ماه سال 92 آماده بهره برداری خواهد شد.

همچنین در تلاشیم که فاز سوم این خط را تا نیمه دوم سال 92 آماده بهره برداری کنیم.

مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه توسعه و ساخت خطوط مترو هزینه بر است و باید به طور مداوم اعتبارات لازم تامین شود گفت: متاسفانه با وجود گذشت 8 ماه از سال ریالی از اعتبارات عمرانی و یارانه ها بلیط مترو پرداخت نشده که این موضوع برای ما مشکل آفرین شده است و امیدواریم دولت همکاری لازم را برای تامین اعتبارات قانونی و مصوب مترو داشته باشد.

درویش در ادامه با تاکید بر اینکه خط سه مترو بلندترین خط شبکه مترو تهران و یکی از مهمترین خطوط خواهد بود گفت: پس از تکمیل این خط روزانه حدود یک میلیون سفر توسط خط سه مترو تهران صورت خواهد گرفت. این خط می تواند نقش بسزایی در تسهیل ترافیک و ترددهای پایتخت داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیش از 20 هزار نفر در مجموعه شرکت مترو فعالیت می کنند گفت: برای پرداخت دستمزد و حقوق پرسنل نیازمند تامین و پرداخت به موقع یارانه های بلیط هستیم که امیدواریم هر چه سریعتر این ردیف از اعتبارات پرداخت شود.

وی با بیان اینکه برای احداث بخش میانی خط سه مترو تهران حدود 220 میلیارد تومان هزینه شده است گفت: برای تکمیل فاز دوم این پروژه تا اردیبهشت ماه سال 92 حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و به طور متوسط ماهانه 70 میلیارد تومان باید در خطوط مترو هزینه شود تا روند توسعه خطوط با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین در خصوص ورود واگن های جدید مترو افزود: قرارداد ورود 177 واگن منعقد شده بود که تاکنون 100 واگن وارد شبکه خطوط شده و 80 واگن تا پایان سال باید وارد شبکه مترو شود اما برای ورود 105 واگن جدید نیازمند حدود 120 میلیارد تومان اعتبار هستیم.

مدیرعامل شرکت مترو همچنین در خصوص نصب پله برقی ها در ایستگاههای جدید افزود: در تلاشیم که هر چه سریعتر ایستگاههایی را که فاقد پله برقی هستند به پله برقی مجهز کنیم و امیدواریم تا پایان سال هیچ ایستگاهی بدون پله برقی باقی نماند.

بیمه 30 میلیارد تومان به مترو می پردازد

در حاشیه این مراسم همچنین مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در خصوص پرداخت خسارات مترو در سیلاب اخیر توسط شرکت های بیمه گفت: شرکت بیمه برای خسارت ناشی از وقوع سیلاب و جرایم دیر کرد باید 30 میلیارد تومان به ما پرداخت کند .

قلی ها افزود: پس از وقوع سیلاب و آب گرفتگی برخی از ایستگاههای مترو شرکت های بیمه گر از پرداخت خسارت خودداری می کردند که ما در این خصوص به محاکم قضایی شکایت کردیم و آنها نیز حق را به ما دادند و اکنون موضوع در دست بررسی است تا خسارت وارده به مترو پرداخت شود.

وی همچنین در مورد یارانه بلیط مترو گفت: در مجموع امسال دولت باید 140 میلیارد تومان به مترو تهران یارانه بلیط پرداخت کند که با وجود گذشت 8 ماه از سال هنوز ریالی از این ردیف اعتبارات به ما پرداخت نشده است.

شایان ذکر است به زودی بخش میانی خط سه مترو حد فاصل ایستگاه چهارراه ولی عصر(ع) تا ایستگاه شهید بهشتی با دو ایستگاه ابتدایی و انتهایی به بهره برداری رسمی خواهد رسید.