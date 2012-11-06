بارش پراکنده باران در شمال کشور طی امروز و فردا

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بنا به تحلیل آخرین داده های هواشناسی عصر امروز به سبب عبور موج ضعیفی از تراز میانی جو، بارشهای پراکنده درسواحل شرقی خزر و ارتفاعات شرقی البرز دور از انتظارنیست.

به گفته وی، در سایر مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت که در شهرهای صنعتی با غبار صبحگاهی همراه خواهد بود.

امیدوار اظهار داشت: از بعدازظهر پنجشنبه به سبب جریانات شمالی از روز دریای خزر وزش باد همراه با مواج بودن دریا در نیمه غربی دریای خزر و افزایش ابر همراه با بارش خفیف باران در سواحل غربی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: به تدریج تا اواخر این روز در سواحل شرقی دریای خزر نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: از بعد از ظهر فردا بویژه در روز پنجشنبه خلیج فارس مواج همراه با وزش باد پیش بینی می شود و در روز جمعه از شدت آن کاسته می شود.

به گفته امیدوار، از روز شنبه با نزدیک شدن سامانه بارش از سمت شمال غرب به تدریج افزایش ابر و بارش باران و برف در مناطق شمال غرب و غرب و سپس جنوب غرب آغاز خواهد شد و در روز یکشنبه بر شدت بارش در غرب کشورافزوده می شود.