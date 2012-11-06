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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

حسن زاده:

364 نفر در شیروان در قالب برون سپاری با سواد شدند

364 نفر در شیروان در قالب برون سپاری با سواد شدند

شیروان - خبرگزاری مهر: رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان شیروان گفت: 364 نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال در شیروان و در قالب برون سپاری با سواد شدند.

غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 441 نفر در قالب کلاس‌های سواد آموزی و تکمیلی تحت پوشش قرار می‌گیرند افزود: در سال جاری سه هزار و 500 نفر بی سواد در دوره‌های تکمیلی، تحکیم و انتقال، تحت پوشش قرار می گیردند.

وی آخرین درصد با سوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال در این شهرستان را 96 درصد عنوان کرد و افزود: بر این اساس تنها سه هزار نفر در این گروه سنی از نعمت خواندن و نوشتن بی بهره مانده‌اند که اگر کمک‌های ارگان‌های مرتبط با این نهاد عملی شود تا پایان سال 93 جشن بی سوادی در شیروان برگزار خواهد شد.

حسن زاده تصریح کرد: 42 آموزشیار سواد آموزی در سال تحصیلی جدید برای انسداد بی سوادی و تحت پوشش قراردادن افراد لازم التعلیم در مقطع ابتدایی به گار گرفته شده‌اند که از این تعداد چهار نفر مرد و 38 نفر زن هستند.

وی همچنین از برگزاری یک دوره آموزشی 16 ساعته برای 70 نفر از مدیران مجتمع آموزشی و پرورشی مدارس مستقل در این شهرستان خبرداد و گفت: در این دوره دو روزه، مدیران مجتمع با الزامات آموزش بزرگسالان و نحوه واگذاری آموزش افراد بزرگسال به افراد حقیقی و حقوقی آشنا شدند.

رئیس نهضت سواد آموزی شیروان افزود: انتظار می‌رود فرزندانی که اولیاء آنها از نعمت سواد محروم مانده‌اند با تحت پوشش قراردادن والدین خود، این نهاد را در راستای رفع پدیده شوم بیسوادی کمک کنند.

کد مطلب 1737439

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