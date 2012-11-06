364 نفر در شیروان در قالب برون سپاری با سواد شدند

غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 441 نفر در قالب کلاس‌های سواد آموزی و تکمیلی تحت پوشش قرار می‌گیرند افزود: در سال جاری سه هزار و 500 نفر بی سواد در دوره‌های تکمیلی، تحکیم و انتقال، تحت پوشش قرار می گیردند.

وی آخرین درصد با سوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال در این شهرستان را 96 درصد عنوان کرد و افزود: بر این اساس تنها سه هزار نفر در این گروه سنی از نعمت خواندن و نوشتن بی بهره مانده‌اند که اگر کمک‌های ارگان‌های مرتبط با این نهاد عملی شود تا پایان سال 93 جشن بی سوادی در شیروان برگزار خواهد شد.

حسن زاده تصریح کرد: 42 آموزشیار سواد آموزی در سال تحصیلی جدید برای انسداد بی سوادی و تحت پوشش قراردادن افراد لازم التعلیم در مقطع ابتدایی به گار گرفته شده‌اند که از این تعداد چهار نفر مرد و 38 نفر زن هستند.

وی همچنین از برگزاری یک دوره آموزشی 16 ساعته برای 70 نفر از مدیران مجتمع آموزشی و پرورشی مدارس مستقل در این شهرستان خبرداد و گفت: در این دوره دو روزه، مدیران مجتمع با الزامات آموزش بزرگسالان و نحوه واگذاری آموزش افراد بزرگسال به افراد حقیقی و حقوقی آشنا شدند.

رئیس نهضت سواد آموزی شیروان افزود: انتظار می‌رود فرزندانی که اولیاء آنها از نعمت سواد محروم مانده‌اند با تحت پوشش قراردادن والدین خود، این نهاد را در راستای رفع پدیده شوم بیسوادی کمک کنند.