اشک تمساح پرز برای کودکان سوری/حالا وقت دخالت اعراب در سوریه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، رئیس رژیم صهیونیستی در اظهاراتی فریبکارانه و با گرفتن ژست حمایت از کودکان سوری، اعراب را به دخالت در سوریه تحریک کرد.



شیمون پرز که اظهاراتش دقیقا در راستای حمایت از گروههای مسلح برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه بیان شده است، مدعی شد ریخته شدن خون کودکان در سوریه، برایم دردآور است.



شیمون پرز در گفتگو با روزنامه کامرسانت روسیه، اعراب را به دخالت نظامی در سوریه تحریک کرد.



پرز با بیان اینکه گروههای افراطی خطرناک تر از القاعده در سوریه فعالیت می کنند، گفت معتقدم آنچه را که هرگز در گذشته درباره سوریه انجام نمی دادیم، اکنون باید انجام دهیم، سوریه عضو اتحادیه عرب است و اکنون زمان آن فرا رسیده تا اعراب به یک مشکل عربی واکنش نشان دهند.



پرز گفت باید نیروهای مسلح عربی "کلاه آبی" عرب به کمک سازمان ملل متحد تشکیل شود، اتحادیه عربی که در حل چنین نزاعی ناتوان باشد، به چه دردی می خورد؟



پرز در ادامه اظهارات تحریک آمیز خود گفت اگر من یک عرب بودم، به دخالت عربی فکر می کردم.



اظهارات پرز در حالی است که وی در دوران نخست وزیری اش، جنایت هولناک قانا را مرتکب شد و فرماندهی تجاوز جولای 1993 به لبنان را برعهده داشت.



این جنایتکار صهیونیست در اظهارات فریبنده گفته است : واقعا وقتی صحنه های کشته شدن کودکان سوری زیر زنجیر تانکها را مشاهده می کنم، قلبم به درد می آید، زیرا تانکها نباید کودکان را زیر بگیرند.



* فاجعه معروف کشتار مردم "قانا"در لبنان درمرکز نیروهای بین المللی مستمر در نزدیک این روستا درحمله جنگنده های رژیم صهیونیستی، در این فاجعه، مردم قانا از ترس بمباران روستایشان به مرکز نیروهای بین المللی مستقر در نزدیک این روستا پناه برده بودند، اما هدف بمباران وحشیانه جنگندهای رژیم اشغالگر قدس قرار گرفتند که بر اثر آن،111 غیر نظامی لبنانی شهید و 129 نفر دیگر زخمی شدند، این جنایت در دوره حکومت پرز رخ داد.