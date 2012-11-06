ادامه انتخابات در ایالتهای شرقی/ رقابت شانه به شانه رامنی و اوباما

حوزه های انتخاباتی مناطق شرقی آمریکا از ساعات اولیه بامداد امروز سه شنبه به روی شهروندان گشوده شد. بر این اساس رقابت "باراک اوباما" و "میت رامنی" نامزدهای حزب دموکرات و جمهوریخواه از ساعت 6 بامداد به وقت محلی و از ایالت نیوهمپشایر آغاز شده است.

در حال حاضر رای گیری در ایالتهای ویرجینیا، نیویورک، نیوجرسی، کانکتیکات، ایندیانا، کنتاکی، مین و ورمونت در جریان است. طبق نظرسنجی هایی که از رای دهندگان انجام شده، رقابت دو نامزد انتخاباتی شانه به شانه است و تا کنون نشانه ای مبنی بر پیش افتادن یکی از آنها نسبت به دیگری مشاهده نشده است.

این در حالی است که بخش اعظم روند انتخاب رئیس جمهوری آمریکا از طریق رای نخبگان انجام می شود، به این صورت که رای دهندگان عادی با انتخاب افرادی از بین نخبگان، آنها را به عنوان نماینده خود بر می گزینند تا در نهایت تکلیف رئیس جمهور با رای این افراد که دارای "رای الکترال" هستند مشخص شود.

همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مردم هر ایالت به صورت جداگانه و مستقل از ایالت‌های دیگر نمایندگان مجلس سنا (هر ایالت دو سناتور دارد) و اعضای کمیته موسوم به "الکترال کالج" (کالج انتخاباتی) را انتخاب می‌کنند. بر این اساس تعداد آرای الکترال هر ایالت برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره فدرال به اضافه 2 است.

به این ترتیب صرف نظر از میزان آرای دو نامزد در انتخابات ریاست جمهوری 2012 تنها کسی که موفق به کسب دست کم 270 رای از مجموع 538 رای الکترال شود، راهی کاخ سفید خواهد شد.

با وجود آغاز انتخابات ریاست جمهوری در برخی از ایالتهای آمریکا، هنوز رقابت انتخاباتی در شماری از ایالتهای غربی ادامه دارد. در همین راستا "میت رامنی" امروز آخرین تور تبلیغاتی خود را در دو ایالت اوهایو و پنسیلوانیا برگزار خواهد کرد.

ستاد تبلیغاتی رامنی اعلام کرد نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری امروز ساعت 8:30 به وقت محلی به همراه همسرش "آن" در موطن خود شهر بلمونت واقع در ایالت ماساچوست پای صندوق رای می رود.

از سوی دیگر باراک اوباما نیز که رای خود را پیشتر به صندوق انداخته در موطنش شیکاگو به انتظار نتایج نهایی انتخابات امروز می نشیند.

طبق آخرین برآوردها نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالتهای کلیدی اوهایو، آیووا، ویسکانسین از اکثریت قاطع برخوردار بوده و در ایالتهای ویرجینیا، نیوهمپشایر، کلرادو و نوادا با فاصله اندکی از رقیب خود رامنی پیش است. در مقابل نیز نامزد جمهوریخواه بیشترین آرا را در ایالتهای فلوریدا و کارولینای شمالی دارد.

با توجه به قرائن موجود ناظران از پیروزی اوباما بر رامنی در این دوره از انتخابات خبر می دهند. در این صورت وی پس از کلینتون نخستین رئیس جمهوری دموکرات آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون خواهد بود که دو دوره متوالی به این سمت انتخاب می شود.

جالب اینجا است که از 70 سال پیش تا کنون هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نتوانسته با میزان چشمگیر بیکاری کنونی (حدود 8 درصد) دوباره رای بیاورد. به این ترتیب با برگزاری پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ آمریکا، 18 ماه رقابت نامزدهای دو حزب اصلی این کشور پایان می یابد.

گفتنی است مردم دو روستا در نیوهمپشایر اولین افرادی بودند که پس از نیمه شب گذشته با حضور در پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را آغاز کردند.