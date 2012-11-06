500 هکتار زمین برای واگذاری به کارجویان گنبدی استعدادیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی گنبد کاووس، گفت: 41 طرح توسعه کشاورزی در شهرستان گنبد کاووس به مبلغ بیش از 33 میلیارد ریال عقد قرار داد شده است.

نور محمد جعفری با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مصوب کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان و با اشاره به اهمیت این کارگروه در کشور اظهار داشت: باید پالایش افراد عضو تعاونی ها در اسرع وقت انجام شود.

وی از وجود 150 طرح مصوب کارگروه در بانک عامل خبر داد و گفت: از این تعداد 41 طرح مصوب بانک در مراحل پرداخت بانکی قرار دارد و 26 طرح نیز در دست بررسی بانک کشاورزی است.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.