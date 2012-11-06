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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

جعفری:

500 هکتار زمین برای واگذاری به کارجویان گنبدی استعدادیابی شد

500 هکتار زمین برای واگذاری به کارجویان گنبدی استعدادیابی شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان گنبد کاووس از استعداد یابی 400 تا 500 هکتار از اراضی جنوب شهر اینچه برون برای واگذاری به افراد بیکار کم زمین آن منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی گنبد کاووس، گفت: 41 طرح توسعه کشاورزی در شهرستان گنبد کاووس به مبلغ بیش از 33 میلیارد ریال عقد قرار داد شده است.

نور محمد جعفری با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مصوب کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان و با اشاره به اهمیت این کارگروه در کشور اظهار داشت: باید پالایش افراد عضو تعاونی ها در اسرع وقت انجام شود.

وی از وجود 150 طرح مصوب کارگروه در بانک عامل خبر داد و گفت: از این تعداد 41 طرح مصوب بانک در مراحل پرداخت بانکی قرار دارد و 26 طرح نیز در دست بررسی بانک کشاورزی است.  

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1737447

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