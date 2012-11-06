مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از یک ماه از انتصاب علیرضا ایزدی مدیرکل پیشین این اداره کل به سمت مدیرکلی میراث فرهنگی استان همدان، جانشین او معرفی شد.

طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، "حمیدرضا واعظی زاده" از امروز سه شنبه سکان این اداره کل را در استان بدست گرفت.

واعظی زاده پیش از این معاون مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل وجود آب و هوایی چهار فصل و مناظر بکر طبیعی، گردشگری یکی از اصلیترین محورهای توسعه این استان قلمداد شده است.

نزدیکی این سرزمین کوهستانی و جنگلی با رودخانه ها و چشمه ساران فراوان به استانهای جنوبی باعث شده در فصول گرم سال میزبان خیل عظیم گردشگران باشد.