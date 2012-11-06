گفتگو راهکار حل اختلافات با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با وجود حمایتهای گسترده تسلیحاتی و مالی از گروههای مسلح در سوریه و همچنین دخالتهای گسترده در لیبی و برخی کشورهای عربی مدعی شد : قطر طرح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور دیگری اعم از عربی یا غیر عربی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به بحثهای امنیتی خلیج فارس گفت : ما با حل اختلافات از طریق زور مخالفیم و همواره بر گفتگوها تاکید کرده ایم.

امیر قطر افزود: این به نفع ما و اصول ماست و حل اختلافات با ایران باید از راه گفتگو و راههای مسالمت آمیز باشد.