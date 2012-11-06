  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

امیر قطر:

گفتگو راهکار حل اختلافات با ایران است

گفتگو راهکار حل اختلافات با ایران است

امیر قطر ضمن مخالفت با تنش زایی در روابط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با ایران، راه حل مشکلات را گفتگو دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با وجود حمایتهای گسترده تسلیحاتی و مالی از گروههای مسلح در سوریه و همچنین دخالتهای گسترده در لیبی و برخی کشورهای عربی مدعی شد : قطر طرح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور دیگری اعم از عربی یا غیر عربی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به بحثهای امنیتی خلیج فارس گفت : ما با حل اختلافات از طریق زور مخالفیم و همواره بر گفتگوها تاکید کرده ایم.

امیر قطر افزود: این به نفع ما و اصول ماست و حل اختلافات با ایران باید از راه گفتگو و راههای مسالمت آمیز باشد.

کد مطلب 1737453

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