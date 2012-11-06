تکیه بر عظمت امت اسلامی در بیداری اسلامی نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، عصر سه شنبه در نشست علمی "نهضت عاشورا و بیداری اسلامی" جامعةالمصطفی(ص) العالمیة مشهد در جمع طلاب غیر ایرانی اظهار کرد: بیداری اسلامی در نتیجه توجه به آموزه‌های دینی ایجاد می‌شود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه توجه به زندگی مادی و معیشتی موجب غفلت انسان از امور معنوی است، گفت: آموزه های دینی مهمترین عامل بیداری اسلامی است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به اینکه بعضی از افراد بیداری انسانی را در برابر بیداری اسلامی عنوان کرده‌اند، تصریح کرد: فطریات انسان قابل بیداری و بیداری سازی نیستند زیرا این فطریات منزوی شده و باعث می‌شوند انسان دچار غفلت شود بنابراین بیداری انسان از این طریق ایجاد نمی‌شود بلکه دین اسلام است که موجب ایجاد بیداری در افراد می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: نقطه مقابل بیداری اسلامی، مسئله غفلت است زیرا غفلت نتیجه توجه به زندگی معیشتی و بیداری اسلامی نتیجه توجه به آموزه‌های دینی است.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: اصل اساسی که انسان نیاز به بیداری دارد، مسئله جدایی انسان از خداست زیرا انسانی که به خدا توجه دارد به طور طبیعی تحت جبر دیگران قرار نمی‌گیرد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه در دین اسلام منابع غنی برای سعادتمندی بشر وجود دارد که در هیچ یک از ادیان این منابع غنی مشاهده نمی شود، اظهار داشت: توجه به مفاهیم اسلامی و الگو گرفتن از این منبع غنی انسان را به کمال معنوی می رساند.

وی با بیان اینکه آنچه موجب جلوگیری از غفلت می‌شود، آموزه‌های دینی است، تصریح کرد: شناخت واقعیت‌های بیداری اسلامی و میزان اثرگذاری اشخاص و جریان‌ها در این واقعه مربوط به میزان آگاهی فرد از دین است.

نشست علمی نهضت عاشورا و بیداری اسلامی با حضور امام جمعه مشهد و اساتید حوزه های علمیه خراسان و طلاب غیر ایرانی در جامعةالمصطفی(ص) العالمیة مشهد برگزار شد.