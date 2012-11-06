به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن ماه محرم قرار داریم و باید هیئت‌ها و حسینیه‌ها فعال باشند و در برای ارائه آموزه‌های مکتب حسینی تلاش کنند.

وی با تاکید بر لزوم حضور فعالانه مساجد و هیئت‌ها برای فعالیت در راستای ارائه آموزه‌های مکتب حسینی، اضافه کرد: همه مسئولان به ویژه شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها برای ایجاد شرایط لازم در سطح شهر همکاری لازم را داشته باشند.

امام جمعه بوشهر با انتقاد از کم‌توجهی به ساخت مسجد در شهرک‎های جدید، خواستار جدیت بیشتر برای رفع این معضل شد و ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تنها زمین به این امر اختصاص می‎دهد و باید متولی مشخصی برای این امر تعیین شود و وزارت راه در نقشه کلان ساخت شهرک‎ها برای هر هزار نفر یک مسجد پیش‌بینی کند.

وی با اشاره به مشکل‌ساز شدن عدم کارشناسی در ساخت مساجد بین‎راهی و حتی در برخی شهرها، افزود: احیای مساجد بین‎راهی موجود مورد توجه قرار گیرد و اوقاف تحت نقشه آمایش سرزمین برای ساخت مساجد مجوز دهد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری طلاق را به عنوان یکی از معضلات اصلی استان بوشهر دانست و اضافه کرد: مسئله طلاق در استان بوشهر به مرحله بحران رسیده به طوری که از هر هفت ازدواج یک مورد به طلاق می‎انجامد.

وی با گرامیداشت روز فرهنگ عمومی ادامه داد: یکی از مقولات مهم مدیریت فرهنگ عمومی بازتولید پروژه‎های نوین در بازتولید و تثبیت پروژه‎های فرهنگی است که نیازمند برنامه‎ریزی و استراتژی واحد و نظارت بهینه است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تهیه نقشه جامع فرهنگ عمومی استان بوشهر و ارائه آن برای تایید و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: شورا نقش مهمی در توسعه استان دارد و باید در هر استان با برنامه‎ریزی دانش‎بنیان و با کار کارشناسی شده به آسیب‎شناسی اجتماعی و فرهنگی بپردازد.

دبیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر نیز در این نشست با انتقاد از عدم اختصاص زمین برای ساخت مسجد در برخی از شهرک‌های جدید، گفت: در مجتمع بزرگ نیایش و مجتمع 250 واحدی مسکن مهر در مرکز استان که حداکثر تا نیمه نخست سال آینده به بهره‎برداری خواهند رسید، زمینی برای ساخت مسجد در نظر گرفته نشده است.

حجت الاسلام عباس خشنود اضافه کرد: امسال برای نخستین بار در کشور در رابطه با ترویج آموزش نماز، آموزش ائمه جماعات مدارس استان در قالب طرح مفتاح در حال اجرا است که با همکاری مدیران حوزه‎های علمیه و برای طلاب به ویژه خواهران طلبه با هدف آشنایی با مباحث مربوط به نماز اجرا می‎شود.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح، افزود: ایجاد انگیزه در طلاب و مربیان پرورشی و دینی، آشنایی با شیوه‎های دعوت به نماز، مسائل و شبهات به روز نماز و کسب‎آمادگی لازم برای پاسخگویی به این شبهات از اهداف اجرای طرح مفتاح است.

دبیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر از اجرای طرح یاوران نماز در استان بوشهر خبر داد و گفت: این طرح از ماه رجب و برای معتکفین، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی آغاز و در همین راستا هفته گذشته در سه شهرستان استان جلسات توجیهی برگزار شد.

این مسئول تاکید کرد: پیش از این برنامه‎های ستاد در ادارات و مدارس برگزار می‎شد که در این طرح ظرفیت‎های خاموش جامعه در سایر حوزه‎ها از جمله در بازار و برای جوانان شناسایی و ساماندهی می‎شود.