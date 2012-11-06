به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری بعدازظهر سهشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن ماه محرم قرار داریم و باید هیئتها و حسینیهها فعال باشند و در برای ارائه آموزههای مکتب حسینی تلاش کنند.
وی با تاکید بر لزوم حضور فعالانه مساجد و هیئتها برای فعالیت در راستای ارائه آموزههای مکتب حسینی، اضافه کرد: همه مسئولان به ویژه شوراهای اسلامی و شهرداریها برای ایجاد شرایط لازم در سطح شهر همکاری لازم را داشته باشند.
امام جمعه بوشهر با انتقاد از کمتوجهی به ساخت مسجد در شهرکهای جدید، خواستار جدیت بیشتر برای رفع این معضل شد و ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تنها زمین به این امر اختصاص میدهد و باید متولی مشخصی برای این امر تعیین شود و وزارت راه در نقشه کلان ساخت شهرکها برای هر هزار نفر یک مسجد پیشبینی کند.
وی با اشاره به مشکلساز شدن عدم کارشناسی در ساخت مساجد بینراهی و حتی در برخی شهرها، افزود: احیای مساجد بینراهی موجود مورد توجه قرار گیرد و اوقاف تحت نقشه آمایش سرزمین برای ساخت مساجد مجوز دهد.
آیتالله صفاییبوشهری طلاق را به عنوان یکی از معضلات اصلی استان بوشهر دانست و اضافه کرد: مسئله طلاق در استان بوشهر به مرحله بحران رسیده به طوری که از هر هفت ازدواج یک مورد به طلاق میانجامد.
وی با گرامیداشت روز فرهنگ عمومی ادامه داد: یکی از مقولات مهم مدیریت فرهنگ عمومی بازتولید پروژههای نوین در بازتولید و تثبیت پروژههای فرهنگی است که نیازمند برنامهریزی و استراتژی واحد و نظارت بهینه است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به تهیه نقشه جامع فرهنگ عمومی استان بوشهر و ارائه آن برای تایید و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: شورا نقش مهمی در توسعه استان دارد و باید در هر استان با برنامهریزی دانشبنیان و با کار کارشناسی شده به آسیبشناسی اجتماعی و فرهنگی بپردازد.
دبیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر نیز در این نشست با انتقاد از عدم اختصاص زمین برای ساخت مسجد در برخی از شهرکهای جدید، گفت: در مجتمع بزرگ نیایش و مجتمع 250 واحدی مسکن مهر در مرکز استان که حداکثر تا نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید، زمینی برای ساخت مسجد در نظر گرفته نشده است.
حجت الاسلام عباس خشنود اضافه کرد: امسال برای نخستین بار در کشور در رابطه با ترویج آموزش نماز، آموزش ائمه جماعات مدارس استان در قالب طرح مفتاح در حال اجرا است که با همکاری مدیران حوزههای علمیه و برای طلاب به ویژه خواهران طلبه با هدف آشنایی با مباحث مربوط به نماز اجرا میشود.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح، افزود: ایجاد انگیزه در طلاب و مربیان پرورشی و دینی، آشنایی با شیوههای دعوت به نماز، مسائل و شبهات به روز نماز و کسبآمادگی لازم برای پاسخگویی به این شبهات از اهداف اجرای طرح مفتاح است.
دبیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر از اجرای طرح یاوران نماز در استان بوشهر خبر داد و گفت: این طرح از ماه رجب و برای معتکفین، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی آغاز و در همین راستا هفته گذشته در سه شهرستان استان جلسات توجیهی برگزار شد.
این مسئول تاکید کرد: پیش از این برنامههای ستاد در ادارات و مدارس برگزار میشد که در این طرح ظرفیتهای خاموش جامعه در سایر حوزهها از جمله در بازار و برای جوانان شناسایی و ساماندهی میشود.
نظر شما