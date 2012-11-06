36 هزار راس گاو و گوساله در استان البرز واکسینه می شود

سید اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مقرر شد که 36 هزار راس گاو و گوساله در مقابل تب برفکی در استان البرز واکسینه شود.

وی گفت: این طرح به صورت سراسری در همه استان های کشور به صورت همزمان اجرایی می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز تصریح کرد: این طرح از ابتدا آبان ماه سال جاری آغاز و تا 20 آبان ماه ادامه دارد.

برایی نژاد ادامه داد: این طرح گاوداری های صنعتی و سنتی را شامل می شود که واکسیناسیون به صورت رایگان انجام می شود.



مدیرکل دامپزشکی استان البرز افزود: در حال حاضر یک هزار و 219 واحد گاوداری سنتی در استان البرز است که تحت پوشش عملیات واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفته است.