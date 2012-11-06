  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

رجز خوانی"نتانیاهو"؛

اگرمن نخست وزیر شوم ایران هسته ای نخواهد شد!

اگرمن نخست وزیر شوم ایران هسته ای نخواهد شد!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات در مناطق اشغالی در رجز خوانی تبلیغاتی ضمن تکرار اتهامات بی اساس خود علیه ایران بار دیگر مدعی شد قادر است برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست " ، " بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از زرادخانه سلاحهای هسته ای این رژیم ادعا کرد من متعهد می شوم که اگر دوباره نخست وزیر شوم، اجازه نخواهم داد که ایران به سلاح هسته ای دست یابد.

وی در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون این رژیم که شب گذشته پخش شد ادعا کرد تا وقتی که من نخست وزیر هستم نخواهم گذاشت ایران هسته ای شود.

وی همچنین مدعی شد : چهار سال پیش وقتی من نخست وزیر شدم هیچ تحریمی علیه ایران وجود نداشت، اما امروز ایران با تحریمهای سنگینی روبرو است.

وی همچنین گفت : ما خوشحال خواهیم شد که جامعه جهانی برنامه هسته ای ایران را متوقف کند، اما اگر آنها کاری نکنند ما هر آنچه را که برای دفاع از خودمان لازم بدانیم انجام خواهیم داد. 

وی در پاسخ به سوال مجری تلویزیون که از او پرسید آیا فکر نمی کنید که اظهارات شما برای اسرائیل تهدید است، گفت : تهدید واقعی، هسته ای شدن ایران است ما نباید مثل کبک سرمان را زیر برف کنیم.

گفتنی است انتخابات در سرزمینهای اشغالی در 22 ژانویه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1737462

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