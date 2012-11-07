رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان عصر سه شنبه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی لرستان اظهار داشت: یکی از مسائل مهم که باید مدنظر قرار گیرد توجه به تغذیه دانش آموزان در مدارس است.

اردشیر شیخ آزادی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات موجود در استان تغذیه دانش آموزان در مدارس است، تصریح کرد: مشکلات موجود در این زمینه به دلیل عدم آگاهی دانش آموزان، اولیا و مربیان است.

نگرانی از تغذیه دانش آموزان در مدارس

وی با بیان اینکه دانش آموزان مواد غذایی نامناسبی را در مدرسه مصرف می کنند، ادامه داد: عمده مواد غذایی که دانش آموزان در مدارس استفاده می کنند دارای کربوهیدرات بسیار بالایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان افزود: این در حالیست که مواد غذایی که دارای کربوهیدرات بوده از مواد مغزی بسیار فقیری برخوردار هستند.

شیخ آزادی با تاکید بر اینکه اینگونه مواد غذایی پروتئین مورد نیاز بدن دانش آموزان را تامین نمی کند، عنوان کرد: این مواد غذایی مورد استفاده دانش آموزان در مواردی نیز دارای مواد افزودنی بوده که برای سلامت انسان مضر است.

وی با بیان اینکه مواد غذایی که در مدارس عرضه می شود موجب چاقی دانش آموزان در سنین پایین می شود، گفت: چاقی در این سنین منجر به ایجاد بیماریهایی مانند فشار خون، بیماریهای قلبی و عروقی و ... در سنین بزرگسالی می شود.

افت تحصیلی و پایین آمدن قدرت یادگیری نتیجه تغذیه نامناسبت دانش آموزان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین تصریح کرد: بسیاری از غذاهای عرضه شده در مدارس با کمبود ریزمغذی ها مواجه هستند و نیازهای بدن مانند ید، آهن، کلسیم را تامین نمی کند.

شیخ آزادی ادامه داد: کمبود این مواد معدنی در بدن انسان منجر به عدم رشد جسمی و تکامل مغز، بهره هوشی پایین، پایین آمدن قدرت یادگیری، افت تحصیلی و افزایش ابتلا به بیمارهایی مانند پوکی استخوان می شود.

وی با تاکید بر ضرورت بهبود تغذیه کودکان و دانش آموزان در استان لرستان عنوان کرد: در این راستا ارتقا آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه افرادی که وظیفه مراقبت از کودکان را برعهده دارند بسیار ضروری است.

غذاهای مقوی و ساده راهی مدارس می شوند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر عرضه مواد غذایی مفید در سطح مدارس استان لرستان گفت: در این راستا غذاهایی که دارای ارزش مواد غذایی بالایی بوده و قابلیت "سرو" در مدارس دارد را باید به دانش آموزان عرضه کرد.

شیخ آزادی ادامه داد: در این راستا غذاهایی مانند آش، سوپ، خوراک لوبیا، عدسی به جای غذاهای "فست فود" در مدارس لرستان عرضه شود.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باید بهداشت محیط نیز مدنظر قرار گیرد تصریح کرد: برای اجرای این طرح و عرضه غذای گرم باید آشپزخانه هایی با حفظ بهداشت محیط و استاندارهای لازم در مدارس استان راه اندازی شود.

راه اندازی آشپزخانه در 100 مدرسه لرستان به عنوان پایلوت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه در این راستا 100 مدرسه در استان به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح در نظر گرفته می شود، ادامه داد: اجرای این طرح نیازمند همکاری اداره کل آموزش و پرورش است تا به جای عرضه غذاهای آماده غذاهای گرم به دانش آموزان داده شود.

شیخ آزادی با بیان اینکه کار نظارت بر این آشپزخانه ها را نیز دانشگاه علوم پزشکی استان تقبل خواهد کرد گفت: کار نظارت بر این آشپزخانه های غذای گرم نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی به صورت رایگان صورت خواهد گرفت.

برای اجرای این طرح از تجربیات قبلی استفاده شود

معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرروش استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه پیش از این طرح عرضه غذای گرم در مدارس استان به صورت پایلوت انجام شده است گفت: این طرح به دلیل برخی مشکلات به نحو مطلوبی اجرا نشده که باید از تجربیات گذشته در این زمینه استفاده کرد.

گودرزی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ظرفیت مطلوبی برای ایجاد اشتغال در استان نیز می تواند باشد ادامه داد: در حال حاضر بیش از 2 هزار مدرسه در لرستان وجود دارد که با اجرای این طرح می توان شاهد ایجاد اشتغال مطلوبی در استان باشیم.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در سطح مدارس استان باید وظایف هر دستگاه مشخص شود گفت: در این راستا بانکهای استان نیز در صورت امکان تسهیلاتی را برای کسانی که متقاضی ایجاد این آشپزخانه ها در مدارس هستند پرداخت کند.

معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرروش استان لرستان تصریح کرد: راه اندازی آشپزخانه های مرکزی در هر شهرستان و ناحیه نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد.

کمیته ای مسئول راه اندازی آشپزخانه در مدارس لرستان شد

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت راه اندازی آشپزخانه های عرضه غذای گرم در سطح مدارس استان تصریح کرد: در این راستا کمیته ای متشکل از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش و پرورش تشکیل و موضوع را پیگیری کند.

حسن شریعت نژاد با بیان اینکه این کمیته با محوریت اداره کل آموزش و پرورش تشکیل شود و محورها و وظایف هر دستگاه مشخص شود گفت: برای پرداخت تسهیلات لازم به متقاضیان ایجاد این آشپزخانه ها نیز پیگیری های لازم توسط استانداری صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: راه اندازی این آشپزخانه ها در سطح مدارس علاوه بر اینکه می تواند ظرفیت مطلوبی در زمینه اشتغال در استان لرستان باشد از طرف دیگر به عرضه غذاهای سالم در مداس کمک خواهد کرد.