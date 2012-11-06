به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم محمدی ظهر سه شنبه در همایش مسئولان پرورشی، فرهنگی کانون‌ها و اردوهای استان زنجان گفت: استان زنجان به دلیل ابتکارات فراوان خود در زمینه فرهنگی و هنری سرآمد است، ولی نتوانسته است به عنوان بانی فرهنگی، وارد جریان فرهنگ‌سازی شود.

وی ادامه داد: باید زمینه‌ای را ایجاد کنیم تا مربی پرورشی بتواند از دارایی‌های خود استفاده کند و تنها راه‌حل آن استفاده از مثلث موفقیت است که یک ضلع آن اجرای برنامه‌های بوفه‌ای، نشاط‌ بخش و برنامه‌های مردمی است.

محمدی افزود: باید برنامه‌های متنوعی برای دانش‌آموزان اجرا شود تا دانش‌آموز حق انتخاب داشته باشد و بتواند با ذائقه خود برنامه‌های مورد نظر خود را انتخاب کند و مربی پرورشی نباید به عنوان یک شخص یدی وارد عمل شود، بلکه مهندسی فعالیت‌های پرورشی با مربی‌های پرورشی و مسئولیت اجرای آن با مدیر و سایر عوامل مدرسه است.

مدیرکل فرهنگی‌ هنری وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: اگر استعدادهای هنری دانش‌آموزان رها شود به آن ها ستم شده است، بنابراین باید رابطه معاونت پرورشی آموزش و پرورش با نهادهای همگن بیرونی قوی باشد.

محمدی ادامه داد: مربی پرورشی باید به این نکته توجه کند که برای فعالیت‌های فرهنگی داخل مدرسه از ظرفیت مسئولیت‌سپاری تشکل‌های دانش‌آموزی استفاده کند، از طرف دیگر مربی پرورشی باید در پی اجرای برنامه‌های مردمی باشد و برنامه‌های اجرا شده باید در معرض دید عموم قرار گیرند.

وی افزود: باید فعالیت‌ها معناگرایانه باشند و همه برنامه‌ها با رنگ و بوی دینی با قدرت و جرأت برای مردم اجرا شود.

محمدی تاکید کرد: در واقع مشارکت دانش‌آموزان و نهادهای فرهنگی، کلید گمشده ارتباط با مردم است و فرآورده‌های دانش‌آموزی که تولید می‌شود، مصرف شوند تا دانش‌آموزان بتوانند به خودباوری برسند.