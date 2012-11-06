به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از بعدازظهر سه شنبه افتتاح شده و مهم‌ترین اهداف آن افزایش انسجام و وحدت رویه بین هیئت‌های مذهبی، شناسایی راهکارهای مقابله با آسیب‌ها و تهاجم‌های فرهنگی، شناسایی نقاط قوت تشکل‌های دینی و شتاب دهی به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و... است.



در این نمایشگاه موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، بایدها و نبایدهای عزاداری و هیئت‌داری، توجه به قرآن در هیئت، ولایت فقیه و مرجعیت و بیداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.



به گفته محمد علی بختیاری‌زاده دبیر شورای هیئت‌های مذهبی استان قم این نمایشگاه با 45 غرفه آغاز به کار کرده که از این تعداد 35 غرفه ویژه ارائه دستاوردها و توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی و 10 غرفه دیگر ویژه مسائل اجرایی، فرهنگی، ستاد خبری، مسائل اقتصادی و فروشگاه‌های عرضه لوازم هیئت‌های مذهبی است.



وی ادامه داد: در روز پایانی نمایشگاه، همایشی در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار و از غرفه‌های برتر به انتخاب هیئت داوران و پیشکسوتان این عرصه تجلیل خواهد شد.



چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی استان قم تا 22 آبان ماه از ساعت 16 تا 22 در صحن جوادالائمه(ع) حرم حضرت معصومه(س) برپاست.