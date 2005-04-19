دستمزد مبناي كسر حق بيمه در سال جاري اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي طبق بخشنامه صادره رعايت حداقل دستمزد در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيكاران كه تاريخ وقوع بيكاري آنان از اول فروردين ماه سال جاري و به بعد مي باشد الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيكاري آن دسته از مقرري بگيران سنوات قبل كه در سال جاري ادامه مي يابد و مبلغ آن كمتر از حداقل سال جاري مي باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال جاري ترميم خواهد شد.

همچنين دستمزد مبناي كسرحق بيمه ، بيمه شدگاني كه در اجراي آيين نامه بيمه اختياري مصوب 8/8/1364 شوراي عالي تامين اجتماعي بيمه خود را به صورت اختياري نزد سازمان ادامه مي دهند و نيز بيمه شدگان حرف ومشاغل آزاد درهيچ موردي از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 40 هزار و 864 ريال كمترنخواهد بود.

درهمين حال دستمزد مبناي كسر حق بيمه ، بيمه شدگاني كه در اجراي آيين نامه بيمه اختياري مصوب 8/10/1380 شوراي عالي تامين اجتماعي بيمه خود را به صورت اختياري نزد سازمان ادامه مي دهند درهيچ موردي از 3/1 برابرحداقل دستمزد روزانه معادل 53 هزار و 123 ريال كمتر نخواهد بود.

براساس اين بخشنامه در مورد ساير سطوح دستمزدي نيز بايد رقم 5 هزار و 330 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1383 افزايش يابد كه در اين صورت اين افزايش و نيز پايه سنواتي كه به موجب بخشنامه وزارت كارو امور اجتماعي به بيمه شدگان پرداخت مي شود، مشمول كسر حق بيمه قراردارد.

در بخش ديگري از اين بخشنامه آمده است: به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه شدگاني كه در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از اول فروردين ماه سال جاري ، دستمزد آنها بيش از حداقل دستمزد روزانه ( 35 هزار و 534 ريال ) درج گرديده است چنانچه در سال جاري كارفرما ليست بيمه شدگان مذكور را ارسال نكند و يا در ليست هاي ارسالي ترك كار آنها را اعلام ننمايد، دستمزد آنها روزانه مبلغ 5 هزار و 330 ريال افزايش يافته و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي كه ليست ارسال نشده است قرارمي گيرد.

براساس اين بخشنامه دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان ميني بوس و سواري براي سال جاري 44 هزار و 950 ريال و ساير رانندگان 53 هزار و 123 ريال تعيين گرديده است.

همچنين با توجه به اينكه ميزان حق بيمه اجباري كارگران ساختماني تا 100 متر مربع زير بنا 3 درصد حداقل دستمزد روزانه و 100 متر به بالا به ميزان 4 درصد حداقل دستمزد روزانه تعيين شده است ، لذا با توجه به حداقل دستمزد سال جاري ميزان حق بيمه هر متر مربع زير بنا تا 100 متر مربع مبلغ يك هزار و 226 ريال و از 100 متر به بالا مبلغ يك هزار و 635 ريال اعلام گرديده است.

شايان ذكراست دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلو در سال جاري نيز روزانه 20 هزار و 432 ريال ( 50 درصد حداقل دستمزد)تعيين شده است.