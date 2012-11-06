آموزش شبانه روزی دانشجویان علوم پزشکی در فضاهای بالینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محققی ظهرسه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که در تالار ابن سینای این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: دانشجویان باید در ایام تعطیل به صورت شبانه روزی در بیمارستان ها حضور یابند زیرا بیشترین اتفاقات در روزهای تعطیل رخ می دهد و دانشجویان با حضور بر سر بالین بیمار می توانند به صورت عملی مهارت کسب کنند.

فوریت های پزشکی باید در مکان هایی که حادثه رخ داده آموزش داده شود

وی افزود: با توجه به این که سالانه بیش از 30 هزار نفر از هموطنانمان در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست می دهند باید به رشته فوریت های پزشکی اهمیت بیشتری داد و تمام آموزش ها به دانشجویان این رشته باید توسط مربی به صورت عملی در مکان هایی که حادثه رخ داده است ، پایگاه های امداد و نجات، مراکز بیش بیمارستانی و خانه های بهداشت آموزش داده شود.

محققی تصریح کرد: این رشته با توجه به نیاز از سال 84 راه اندازی شده و تاکنون 20 هزار نفر در این رشته پذیرفته شده اند و از این تعداد برخی فارغ التحصیل و برخی مشغول به تحصیل هستند.

معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در صورتی که دانشجویی فقط پنج واحد اختصاصی تا فارغ التحصیلی داشته باشد مسئولان آموزش تا جایی که قوانین اجازه می دهد در ارائه دروس درخواستی دانشجویان وقفه نیندازند و با ارائه دروس در همان ترم اجازه دهند دانشجو زودتر فارغ التحصیل شود.

محققی افزود: دانشجویانی که فقط پنج واحد اختصاصی خود را از کل واحد های در نظر گرفته شده تا فارغ التحصیلی پاس نکرده اند می توانند در آزمون علوم پایه شرکت کنند و پنج واحد باقیمانده از دروس خود را بعد از قبولی در آزمون علوم پایه امتحان دهند.

وی تصریح کرد: مسئولان آموزشی باید به بهترین نحو به نیاز های دانشجویان پاسخ دهند و با برنامه ریزی صحیح تمام امکانات را در اختیار دانشجویان قرار دهند.