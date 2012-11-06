راه اندازی اولین پارک اینترنتی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اعیاد مبارک غدیر و قربان اولین پارک اینترنتی در استان البرز در محوطه پارک شاهد راه اندازی شد.



مدیر فرهنگسرای فن آوری اطلاعات شاهد در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در راستای ارائه امکانات ارتباطی و اطلاعات به همشهریان و دانش آموزان و دانشجویان در پارک شاهد اینترنت بی سیم به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفته است .



داود زرخواه گفت: نصب و راه اندازی اینترنت وایرلس در پارک شاهد با توجه به گسترش فرهنگ کامپیوتر و اینترنت در بین جوانان می تواند تاثیر بسیار زیادی در بالا بردن سطح علمی جوانان خصوصا دانش آموزان و دانشجویان داشته باشد.



ایجاد بانک اطلاعاتی ویژه افراد آسیب دیده در کرج

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج از ایجاد بانک اطلاعاتی برای افراد آسیب دیده در این کلانشهر خبر داد.

جلسه ستاد آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری کرج برگزار شد. این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل جدید ستاد آسیب دیدگان اجتماعی در جهت ساماندهی افراد آسیب دیده برگزار شد.

در این نشست مدیر کنترل و نظارت شهرداری و نمایندگان نیروی انتظامی، فرمانداری، دادگستری، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل صدا و سیما رادیو البرز حضور داشتند که طی برگزاری آن طرحهای مختلفی مطرح و بررسی شد.

حشمت الله عزیزی با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار داشت: الزام استقرار نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل ستاد آسیب دیدگان اجتماعی و ایجاد بانک اطلاعاتی برای افراد آسیب دیده از جمله مصوبات این نشست بود.

وی از تلاش برای فرهنگ سازی شهروندان در جهت جلوگیری از رشد تکدی گری در جامعه خبر داد و یادآور شد: در این زمینه یکی از برنامه ها بازگرداندن متکدیان مهاجر است که صرفا جهت این امر به شهر کرج روی آورده اند، نیز در دستور کار قرار گرفته است.



زمین مورد نیاز برای احداث ترمینال مسافربری فردیس کرج خریداری شد

رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر کرج از تامین زمین مورد نیاز جهت احداث ترمینال مسافربری در فردیس خبر داد.

داوود وحیدی در نشست مسئولان منطقه فردیس که در دفتر امام جمعه این منطقه برگزار شد، افزود: زمین این ترمینال خریداری شده و به سازمان ترمینالها برای احداث این مکان تحویل شده است.

وی اظهارداشت: مساحت این زمین 30 هزار متر مربع است که بخشی از آن جهت احداث ترمینال مسافربری برون شهری و بخشی از آن برای ترمینال درون شهری با محوریت سازمان ترمینالها و پایانه های شهرداری کرج انجام می شود .



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ازخانواده خبرنگار کرجی دلجویی کرد

درپی درگذشت شیما خاکدامن سرپرست خبرگزاری ایلنا در البرز،وحیدی رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهرکرج به همراه، دکتر ایمانی امام جمعه فردیس ، صیفی و غفاری مدیران منطقه 3 و 10 شهرداری کرج با حضور در منزل وی ضمن تسلیت به بازماندگان از آنان دلجویی کردند.

داوود وحیدی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج در حاشیه این دیدار به خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج گفت: مرحوم شیما خاکدامن از خبرنگاران فعال عرصه اطلاع رسانی استان البرز بود که با حضور اثرگذار موفق در کنار سایر فعالان این عرصه نقش مهمی به ویژه در مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان داشت.

وی ادامه داد: ضایعه درگذشت این خبرنگار فعال را به خانواده آن مرحوم و جامعه مطبوعاتی استان تسلیت گفته و برای وی غفران و برای بازماندگان داغدارش از خداوند منان صبر جزیل مسئلت داریم.



اکبریان خواستار پیش بینی شهرک اداری در فردیس کرج شد

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی شهر کرج گفت: منطقه 500 هزار نفری فردیس نیازمند یک شهرک اداری برای استقرار ادارات است.

عزیز اکبریان شامگاه دوشنبه در نشست مسئولان منطقه فردیس در دفتر امام جمعه این منطقه ، افزود: پیش بینی یک فضای مناسب در فردیس جهت استقرار ادارات و خدمات دهی مناسب ضرزوری است و باید مسئولان استانی دراین زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اظهارداشت: هم اکنون شهروندان این منطقه جهت انجام کوچکترین امورات اداری خود به مرکز استان مراجعه می کنند که این امر مشکلات شهروندان را دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: اگر یک شهرک اداری دراین منطقه باشد و ادارات هم به تدریج مستقر شوند دیگر نیازی به مراجعه به مرکز استان نیست واین امر کاهش هزینه ها و ترافیک و .. را به دنبال دارد.

