صندليهاي سمندريان پر شد / نقالي درسالن اجرا رفت / مولوي آرام بود

به گزارش " خبرنگار تئاتر "مهر" ، نمايش " صندلي ها" به كارگرداني فرهاد عماد زاده از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بود كه در دو نوبت و با تأخير يك ساعته اجرا شد ، استقبال از اين نمايش در هر دو اجرا به گونه اي بود كه نه تنها همه صندلي هاي سالن پر شده بود بلكه بسياري از تماشاگران مجبور شدند روي پا يا نيمه ايستاده يك ساعت و ربع زمان نمايش را تحمل كنند.

اما روز گذشته تئاتر مولوي روز آرامي را پشت سر گذاشت و استقبال از نمايشهاي آن به ويژه در سانس هاي آخر اجرا كم بود و به طور ناگهاني تغييراتي در برنامه اجراهاي تالار داده شد.

نقالي"رمئو و ژوليت"به كارگرداني "حسين جمالي" از دانشگاه آزاد اراك قرار بود در ساعت 21 در بخش ويژه يك اجرا در محوطه باز تئاتر مولوي داشته باشد اما به دليل نامعلومي كه به گفته برخي از حاضران علت آن ممانعت مسوولان فرهنگي جهاد دانشگاهي با اجراي ميداني اين نمايش بوده است ، اين نقالي بدون اطلاع رساني مناسب در تالار كوچك تئاتر مولوي اجرا شد و اجراي نوبت دوم نمايش " مايا بو" دانشگاه آزاد بوكان ، به جاي اجرا در تالار كوچك به سالن اصلي مولوي موكول شد .اجراي

دوم نمايش مايابو در تالار اصلي با استقبال كم تماشاگران مواجه شد.

روز گذشته نمايش "دم ها" اثر خوزه لويس بينال به كارگرداني فاطمه سرلك از دانشگاه سوره تهران در تالار اصلي مولوي طي ساعتهاي 30/17 و 20 اجرا شد . مدت اجراي اين نمايش 30 دقيقه بود.

همچنين روز گذشته " محمد مختاري" مدير قبلي تئاتر مولوي كه از محبويبت خاصي ميان دانشگاهيان و تئاتريهاي جوان برخوردار است ، به دعوت دانشجويان به محل كارقبلي خود كه با تابستان گذشته آن را با دلخوري ترك كرده بود، بازگشت و در ميان دانشجويان به ديدن نمايش پرداخت.

شايان ذكر است، ساختمان بازسازي شده كنوني مولوي دو سال پيش به همت اين مدير مرمت و راه اندازي شد وي در نظر داشت مولوي را به پايگاه حرفه اي توليد تئاتر دانشگاهي تبديل كند.

روز گذشته ، تأخير وتغيير در برنامه برخي اجراهاي هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي و طولاني شدن مدت اجراها موجب نارضايتي مسوولان تئاتر مولوي شده بود به طوري كه اين مسوولان به برگزار كنندگان جشنواره تذكر رسمي دادند.

در ششمين روز جشنواره تئاتر دانشگاهي ، به علت جعل كارتهاي ميهمان توسط برخي از تماشاگران دانشجو، تمامي ميهمانان رسمي با ارائه كارت يا دعوت نامه امكان حضور در سالنها را پيدا كردند.