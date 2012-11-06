به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سعیدی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه توانمندیهای هیئتهای مذهبی استان در گفتگو با خبرنگاران به نقش برجسته هیئتهای مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ 8 ساله تحمیلی اشاره کرد و گفت: هیئتهای مذهبی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقویت شدند و امروز شاهد تاثیرگذاری ارزشمند و شگرف این هیئتها در زمینههای مختلف هستیم.
وی با اشاره به تغییر روشهای تبلیغی دشمنان و بکارگیری ابزارهای مدرن رسانهای تصریح کرد: امروز تعداد زیادی از سایتها و پایگاهها و رسانههای نظام سلطه علیه مکتب اصیل اهل بیت(ع) بسیج شدهاند و باید مراقب توطئههای آنها باشیم.
تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) بر لزوم حفظ سنتهای اصیل عزاداری تاکید کرد و افزود: برخی از هیئتهای مذهبی از روشهای جدید برای عزاداری استفاده میکنند. این هیئتها باید مراقب باشند که سنتهای اصیل شیعه در عزاداری را حفظ کنند.
حجتالاسلام سعیدی به هیئتهای مذهبی توصیه کرد که از روشهایی که مخاطب را غافلگیر میکند و کارهایی که در شان اهل بیت(ع) نیست پرهیز کنند.
به گفته امام جمعه قم ممکن است برخی از فعالیتها ماهیت عزاداری را شبههناک جلوه دهد، بنابراین مداحان و شاعران آئینی و هیئتهای مذهبی باید از این گونه فعالیتها دوری کنند.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم از هیئتهای مذهبی و مداحان آئینی خواست که از انجام هر گونه کارهای انحرافی و خارج از عرف عزاداری پرهیز کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سعیدی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه توانمندیهای هیئتهای مذهبی استان در گفتگو با خبرنگاران به نقش برجسته هیئتهای مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ 8 ساله تحمیلی اشاره کرد و گفت: هیئتهای مذهبی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقویت شدند و امروز شاهد تاثیرگذاری ارزشمند و شگرف این هیئتها در زمینههای مختلف هستیم.
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