  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

"لیبرمن":

دادگاه افسران اسرائیلی در ترکیه نمایشی است

دادگاه افسران اسرائیلی در ترکیه نمایشی است

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی محاکمه غیابی نظامیان این رژیم در ترکیه را محاکمه ای نمایشی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست" ،"آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد از اقدام ترکیه در خصوص محاکمه غیابی چهار نفر از فرماندهان نظامی این رژیم در دادگاهی در استانبول، دادگاه مذکور را "نمایشی" خواند.

وی همچنین گفت : آغاز به کار چنین دادگاهی در ترکیه حکایت از آن دارد که مقامات ترک علاقه ای به ترمیم روابط آسیب دیده با اسرائیل ندارند. ترک ها به جای همکاری با اسرائیل، برای حل مسئله با اقدامات اشتباه، تنشها را بیشتر می کنند.

گفتنی است در جریان حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی به کشتی مرمره ترکیه در سال 2010 که حامل کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه بود 9 تبعه ترک کشته شدند که همین امر سرآغاز تنش در روابط دو متحد استراتژیک قدیمی شد.

کد مطلب 1737486

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