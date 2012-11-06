یادواره شهدای عباس آباد محمدشهر 18 آبان برگزار می شود

غلامرضا نوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: امسال در مراسم یادواره گرانقدر عباس آباد برنامه ریزی برگزاری یادبود 118 تن از والدین مرحوم شهدای محمدشهر نیز تدارک دیده شده است.
نوری فرد ادامه داد: شهرک عباس آباد محمدشهر که یکی از قدیمی ترین مناطق این شهر است 24 شهید را تقدیم انقلاب کرده است.
به گفته وی مراسم مذکور روز پنجشنبه 18 آبانماه و از ساعت 19 آغاز خواهد شد.
وی افزود: سخنرانی ، مداحی مداحان اهل بیت(ع)، شعرخوانی و تجلیل از خانواده معظم شهدا از جمله برنامههای پیش بینی شده برای اجرا در این یادواره است.
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