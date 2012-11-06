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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

نوری فرد به مهر خبر داد:

یادواره شهدای عباس آباد محمدشهر 18 آبان برگزار می شود

یادواره شهدای عباس آباد محمدشهر 18 آبان برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده پایگاه شهید مردانی عباس آباد محمدشهر از برگزاری یادواره شهدای عباس آباد در روز پنجشنبه 18 آبانماه خبر داد.

غلامرضا نوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: امسال در مراسم یادواره گرانقدر عباس آباد برنامه ریزی برگزاری یادبود 118 تن از والدین مرحوم شهدای محمدشهر نیز تدارک دیده شده است.

نوری فرد ادامه داد: شهرک عباس آباد محمدشهر که یکی از قدیمی ترین مناطق این شهر است 24 شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

به گفته وی مراسم مذکور روز پنجشنبه 18 آبانماه و از ساعت 19 آغاز خواهد شد.

وی افزود: سخنرانی ، مداحی مداحان اهل بیت(ع)، شعرخوانی و تجلیل از خانواده معظم شهدا از جمله برنامه‌های پیش بینی شده برای اجرا در این یادواره است.

کد مطلب 1737488

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