درمان ناباروری زوجها مهمترین عامل برای افزایش جمعیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل عصر سه شنبه در دیدار اعضا کارگروه بانوان استان از مرکز ناباروری اردبیل افزود: به نظر می‌رسد یکی از راه‌های افزایش جمعیت درمان ناباروری در زوج‌های نابارور و توسعه و ارتقای سلامت جامعه است.

وی با بیان اینکه امسال دفتر امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت خود را در راستای منویات مقام معظم رهبری ادامه می‌دهد، یادآور شد: در این زمینه جهادد انشگاهی نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استان اضافه کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه‌های علمی و پژوهشی خدمات بسیار مطلوبی در استان ارائه داده که امیدواریم با حمایت مادی و معنوی مسئولین شاهد توسعه و پیشرفت این نهاد انقلابی در سطح استان باشیم.

وی ادامه داد: رویکرد ما فرهنگ‌سازی در زمینه افزایش جمعیت در جامعه است که در این راستا در دفتر امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری نیز در راستای الگوی متعالی خانواده گام برداشته شده ‌است.



جعفری اصل همچنین با اشاره به برنامه های این نهاد در حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدات داخلی با هدف رشد و شکوفایی اقتصادی استان یادآور شد: بانوان در این زمینه نقش مؤثری دارند و می تواند منشا خدمات مهمی باشند.

وی از اجرای طرح ملی "رحمت" با رویکرد اقتصاد مقاومتی برای دو هزار از بانوان استان طی سال جاری خبر داد و عنوان کرد: طرح "مطلع مهر" نیز امسال برای زوج‌های جوان که از ابتدای ازدواج آنان پنج سال گذشته باشد اجرا می‌شود.

به گفته جعفری اصل در این طرح در سه موضوع روان‌شناسی، پزشکی و احکام آموزش داده می‌شود که این آموزش‌ها توسط تیم‌‌های تخصصی روان شناسان، پزشکان و مبلغین انجام خواهد شد.

در پایان این جلسه نمایندگان بانوان در فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان از آزمایشگاه ژنتیک و بخش‌های مختلف مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی استان اردبیل بازدید کردند.

