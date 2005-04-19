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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۵:۰۳

تلويزيون و تعامل با سينما - 11

فقيه سلطاني: سينما سليقه مخاطبان تلويزيون را بالا مي برد

خريداري فيلم هاي داخلي كه قابليت پخش دارند از سوي سيما ممكن است منجر به ساخت فيلم هايي بر اين اساس شود و اين مساله محدوديت هايي را در سينما به وجود بياورد.

"فقيه سلطاني" بازيگر فيلم "صورتي" در گفت وگو باخبرنگار تلويزيوني " مهر "، رويكرد جديد رسانه در پخش فيلم هاي داخلي را چنين ارزيابي كرد : به نظرم اين حركت نتيجه مثبت دارد و مي تواند براي مخاطبان فرهنگ سازي كند. ازسوي ديگر پخش فيلم هاي ايراني مناسب تر ازفيلم هاي خارجي است، چرا كه فيلم هاي خارجي منجر به انتقال فرهنگ آن كشور به فرهنگ ما مي شود .

اگرچه فيلم هاي خارجي به لحاظ تكنيك و ساختار بالاتر هستند، ولي پخش فيلم هاي داخلي با فرهنگ ما همخواني بيشتري دارد. البته بايد فيلم هاي خوب پخش شود تا سطح سليقه مخاطبان نيزبالا برود .

بازيگر مجموعه تلويزيوني "آهوي ماه نهم " درادامه خاطرنشان ساخت : پخش فيلم هاي داخلي ازسيما ممكن است محدوديت هايي را درسينما به وجود بياورد . در واقع زماني كه تلويزيون فيلم هايي را كه قابليت پخش دارند خريداري مي كند سينما گران ممكن است فيلم هاي خود را براين اساس بسازند واين امر منجربه محدوديت هايي در سينما مي شود  و برعكس، امكان دارد پخش فيلم هاي سينمايي در تلويزيون روي آثار تلويزيوني تاثيربگذارد و با كيفيت بهتري تهيه شود .

وي در پايان اشاره كرد: در كل بايد مدتي طي شود ونتيجه راديد بعد قضاوت كنيم .

گفتني است "فقيه سلطاني" فيلم سينمايي "فاجعه بزرگ " را به كارگرداني داوود موثقي درنوبت اكران و فيلم تلويزيوني "كابوس" به كارگرداني رضا بهشتي را درنوبت پخش دارد.

کد مطلب 173749

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