هیئات مذهبی نقش مهمی در سبک زندگی دارند/ هیئت مذهبی نباید خنثی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، عصر امروز سه شنبه 16 آبان ماه در گردهمایی و نشست کارگاهی توجیهی مسئولان هیئات مذهبی با عنوان «عاشورا امتداد غدیر و رسالت پاکیها» که در سالن اجتماعات حسینیه دریانیها در خیابان ستارخان برگزار شد، گفت: اگر از ما بپرسند که چرا شما علوی هستید باید پاسخ ما عقلانی باشد. اگر با یک مسیحی و یا مسلمان غیر شیعی بحث می کنیم باید پاسخ عقلانی ارائه دهیم.

اثبات ولایت علوی

وی با بیان اینکه باید بگوئیم اگر انسان کاملتری سراغ دارید، به ما بگوئید تا ما از او تبعیت کنیم، افزود: امامان معصوم ما شخصیت متمایزی با دیگران داشته اند. خداوند در آیه تطهیر می فرماید: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا» علی بن ابیطالب(ع) وجودی است که خداوند اراده کرده است که او پاک باشد و پاک زندگی کند. تاریخ جهان پر از کسانی است که مدعی هستند اما ادعا کجا و واقعیت کجا؟!

خاموشی در ادامه سخنانش با بیان اینکه طبق آیه تطهیر پرچم داران حیات مذهبی ادعای زیبایی دارند، اظهار داشت: ما بر سر در حسینیه ها و منازل و مساجد پرچم نصب می کنیم تا بگوئیم مقتدای ما این خانواده پاک واهل بیت(ع) هستند. حدیث شریف کساء هم به این مسأله اشاره دارد و هیچ کس در این مرتبه و مقام اهل بیت(ع) قرار نمی گیرد.

وی با بیان اینکه طبق روایتها بعد از نزول آیه تطهیر پیامبر قبل از ورود به مسجد در خانه علی(ع) را می زدند و می فرمودند: سلام بر شما ای اهل بیت(ع)، تصریح کرد: حضرت ابراهیم(ع) وقتی به مقام امامت رسیدند، دعا کردند که خداوندا این مقام را در ذریه من هم قرار ده، خداوند جواب داد: عهد من به ستمگران نمی رسد. «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِین»

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنانش با تلاوت آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» بیان کرد: پیامبر در روز عید غدیر از مردم می پرسد آیا من بر شما ولایت ندارم؟، همه پاسخ دادند: بله. بعد فرمودند: هر کس من مولای اویم، این علی مولای او هم هست. از این آیه می توان فهمید که علی ولایت بر همه مردم دارد.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در آیه 43 سوره رعد خداوند می فرماید: «وَیَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفَى بِاللّهِ شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ» گفت: خداوند می فرماید: «و کسانى که کافر شدند مى‏گویند تو فرستاده نیستى بگو کافى است ‏خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شما گواه باشد.» مگر مردم شهادت خداوند را می پذیرند؟ اهمیت این سخن وقتی آشکار می شود که در داستان حضرت سلیمان(ع) خداوند می فرماید: کسی که به برخی از علم کتاب آگاهی داشت چشم بر هم زدنی آن تخت را نزد سلیمان آورد. «قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَن یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ»

خاموشی بیان کرد: از امام علی(ع) پرسیدند که تو راه های آسمان را بلد هستی، گفت از راه های زمینی بهتر بلدم. گفتند تو خدا را دیدی. گفت کسی را که نبینم عبادت نمی کنم، اما نه با چشم سر. مفسرین گفته اند: «وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ» حضرت علی(ع) و فاطمه(س) هستند.

شفاعت ائمه(ع)

وی در ادامه سخنانش به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: امام صادق(ع) می فرمایند که در روز قیامت ما قدرت سخن داریم و اجازه سخن گفتن به ما داده می شود که بعد از حمد و سپاس خداوند، شیعیان را سپاس می گوئیم. راه رسیدن به خداوند ائمه(ع) هستند. قدم برداشتن در راه اهل بیت(ع) عاقبت به خیری دارد.

حجت الاسلام خاموشی در ادامه سخنانش به داستانی از الهی قمشه ای پرداخت و گفت: فرزند آقای الهی قمشه ای مریض شد و ایشان نذر کرد وقتی فرزندش خوب شد در مورد حادثه کربلا شعر بگوید. وقتی این کار به پایان رسید این اشعار توسط شخصی در 200 مجلد منتشر شد اما جلد آن کاهی بود، آن شخص بعد از چندی به دیدن آقای قمشه ای آمد و گفت: خواب دیدم در بهشت به من عمارت 200 طبقه ای دادند اما کاه گلی است. فهمید چه اشتباهی کرده است. آقای قمشه ای به این هدیه او غطبه خورد. آقای قمشه ای تعریف می کرد بعد از چندی دو شاگر دوقلوی او موقع سحر ماه رمضان به منزل او آمدند و در می زنند. علت را جویا شدم، گفتند: خواب دیدیم در دشت بزرگی و سرسبزی هستیم که در آن کلبه ای وجود دارد وقتی وارد کلبه شدیم چادر را کنار زدند، حضرت فاطمه(س) را دیدیم که پشت سر ایشان هم دشت بزرگ سرسبزی بود، فرمودند: به استادتان بگوئید غبطه هدیه به آن مرد را می خوردند. به اندازه ابیات این اشعار دشت پر از گل و سبزه به تو دادیم. باید در این مسیر محکم گام بر داریم، ائمه(ع) ما را دستگیری می کنند ما در پی کمال آخرت هستیم. ما باید دنیا را مدیریت کنیم اما اصل آخرت است.

ولایت فقیه ثمره نگاه شیعی به دین است

خاموشی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از قیام عاشورا و دستورات ائمه(ع) است، گفت: ولایت فقیه ثمره این نگاه دینی است. ما برای ظلم و ستم به امام حسین(ع) اشک می ریزیم اما امروز شیعیان را در کشورهای مختلف سر می برند، این کارها به خاطر انقلاب اسلامی است، چون می خواهند پرچم ولایت را به زیر افکنند.

وی با تأکید بر اینکه هیئات باید حساس به نظام مقدس جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه باشند، گفت: هیئت مذهبی نباید خنثی باشد. دیگر شک نداریم که کشورهای استکبار جهانی علیه انقلاب سالامی قد کشیده اند. امروز دشمنان به ما زور می گویند و دارند با ما هماوردی می کنند.

هیئات مذهبی موقعیت شناس باشند

خاموشی با بیان اینکه هیئات مذهبی باید موقعیت شناس و گوش به زنگ باشند، بیان کرد: پرچمدار اصلی نهضت و انقلاب نباید منحرف شود. باید دشمنان داخلی و خارجی را با بصیرت بشناسیم. نقش هیئات مذهبی در تربیت دینی و سبک زندگی هم مهم است. مدارس، دانشگاه ها، فارغ التحصیلها، اصناف و .. همه باید هیئتهای مذهبی داشته باشند و در جهت تربیت دینی تلاش کنند.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: همه افراد موجود در هیئات مذهبی مرجعیت دارند و تأثیرگذارند. هر کسی وارد هیئات مذهبی می شود باید طی این 10 روز سبک زندگی او تغییر کند. باید به گونه ای تغییر کند که حرام نبیند و به دنبال این گونه کارها نرود.