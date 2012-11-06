راه اندازی 80 بخش فعال کودک و نوجوان در کتابخانه های خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، لفته منصوری ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب با اشاره به عملکرد نهاد کتابخانه ها، اظهار کرد: نهاد کتابخانه های عمومی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که در عرصه و فضای عمومی جامعه ایفای نقش می کند.

وی با بیان اینکه این نهاد به عنوان عاملی حیاتی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه مؤثر است، افزود: تمام فعالیتهای نهاد کتابخانه های استان در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و ارتقاء سرانه مطالعه مفید شهروندان است.

منصوری با اشاره به فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: با توجه به تاثیر عمیق مطالعه در رشد روحی و روانی قشر کودک و نوجوان، و اهمیت ایجاد عادت به مطالعه و عشق به کتابخوانی در بین این قشر راه اندازی بخش کودک و نوجوان در دستور کار نهاد کتابخانه های عمومی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تا کنون 80 بخش فعال کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی استان راه اندازی شده، تصریح کرد: در این کتابخانه ها فعالیتهایی چون قصه گویی، نمایش، بازی های فکری، شاهنامه خوانی و آموزشهای مختلف ارائه می شود.

منصوری کتابخانه های عمومی استان را یکی از ابزارهای قوی و اصلی در راستای رشد و تعالی فرهنگی استان دانست و اظهار کرد: کتابخانه ها در ارتقاء سرانه مطالعه مفید شهروندان، غنی بخشیدن زندگی فردی و اجتماعی آنها و توسعه ارزشهای اجتماعی نقش بسیار پر رنگی را ایفا می کنند.

وی برگزاری مسابقات متنوع کتابخوانی به صورت آنلاین و مکتوب را از دیگر فعالیتهای فرهنگی این نهاد برشمرد و گفت: در این مسابقات بیش از چهل و دو هزار نفر از شهروندان شرکت کرده و استان خوزستان در این بخش در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.

رشد 14 درصدی تعداد کتابخانه های خوزستان

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان با اشاره به گسترش فعالیتهای صورت گرفته در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء سرانه مطالعه در استان، از رشد تعداد کتابخانه ها خبر داد و گفت: تعداد کتابخانه های عمومی استان از 143 باب در آبان ماه سال گذشته درحال حاضر با 14 درصد رشد به 163 باب رسیده است.



وی تصریح کرد: در حال حاضر به طور متوسط به ازای هر27 هزار و 500 نفر در استان یک باب کتابخانه عمومی وجود دارد.



منصوری همچنین با اشاره به رشد پنج هزار و 73 متر مربعی زیربنای کتابخانه های عمومی استان، اظهار کرد: زیر بنای کتابخانه های عمومی استان در حال حاضر به 80هزار و 419 متر مربع رسیده است.



وی افزود: بر این اساس سرانه دسترسی به فضای کتابخانه ای نیز از 1.66سانتی متر به 1.57سانتی متر برای هر 100 نفر ارتقاء یافته است.



منصوری با بیان اینکه براساس سند چشم انداز ایران 1404 سرانه مطلوب فضای کتابخانه ای برای هر 100 نفر ایرانی هشت مترمربع درنظر گرفته شده، گفت: با توجه به برنامه ی زمان بندی شده برای رسیدن به این هدف تا پایان سال 1391 باید به سرانه 2.26مترمربع به ازای هر 100 نفر برسیم.



وی یادآور شد: در حال حاضر استان خوزستان از لحاظ سرانه دسترسی به فضای کتابخانه ای بعد از استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی در رتبه ی سوم کشوری قرار دارد.

خوزستان رتبه دوم سرانه عضویت

مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان در بخش دیگر سخنان خود به وضعیت سرانه عضویت در استان اشاره کرد و گفت: تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان با 34 هزار و 900 نفر افزایش از 142 هزار و 400 عضو در آبان ماه سال گذشته هم اکنون به 177 هزار و 300 نفر عضو رسیده است.

وی از ارتقاء سرانه عضویت در استان خبر داد و افزود: براساس این آمار، سرانه عضویت از 3.2عضو به 3.95 عضو به ازای هر یکصد نفر ارتقاء یافته است و این در حالی است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید سرانه عضویت در استان تا پایان سال جاری به 5.97 عضو به ازای هر یکصد نفر برسد.

منصوری با اشاره به اینکه عضویت 35 درصد کل جمعیت ایران در کتابخانه های عمومی از اهداف سند چشم انداز است، اظهار کرد: به منظور دستیابی به این هدف عضویت در کتابخانه های عمومی باید سالانه با نرخ دو درصد تثبیت شود.



وی تصریح کرد: در حال حاضر استان خوزستان از لحاظ سرانه عضویت پس از استان اصفهان در رتبه ی دوم کشوری قرار دارد اما برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز باید برای عضویت 96 هزار و 300 نفر دیگر تلاش کرد.

گرامیداشت هفته کتاب در خوزستان

مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه های استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های گرامیداشت هفته کتاب اشاره کرد و گفت: همه ساله هفته کتاب از 20 لغایت 26 آبان ماه با توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی گرامیداشته می شود.



وی افزود: براین اساس امسال نیز برنامه های ویژه بیستمین هفته کتاب در سه سطح کتابخانه ، شهرستان و استان برگزار می شود.



منصوری برگزاری جلسات قصه خوانی با حضور خانواده های اعضاء برای کودکان، افزایش تعامل با مدارس ومهد کودک ها، اطلاع رسانی و تبلیغ به منظور اهدای کتاب توسط اعضا و مردم منطقه به کتابخانه، تقدیر از اعضای فعال کتابخانه در شبکه کتابخوانان حرفه ای، برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب با دعوت از مولفین و منتقدین را از جمله برنامه های ویژه کتابخانه ها عنوان کرد.



وی افزود: تقدیر از اعضاء فعال کتابخانه با حضور خانواده های آنان و هیئت امناء منطقه، تقدیر از خانواده نمونه عضو کتابخانه، تقدیر از خیرین و اهداءکنندگان کتاب و منابع به کتابخانه، تقدیر از کتاب یاوران کتابخانه، تقدیر از خردسال ترین و مسن ترین عضو کتابخانه و برنامه ریزی به منظور اهدای کتاب از سوی خیرین در طول هفته کتاب به کتابخانه ها نیز از جمله برنامه های ویژه شهرستانها است.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان در خصوص برنامه های سطح استان اظهار کرد: تقدیر از کتابداران و مسئولین نمونه کتابخانه های عمومی استان، تقدیر از کتابخوانان و کتابخانه نمونه استان و تقدیر از کتابخانه های برتر فرهنگی، شورای شهر نمونه و اهدا کنندگان، خیرین و مدیران نمونه استان از جمله برنامه های ویژه گرامیداشت هفته کتاب در سطح استان است.