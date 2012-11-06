  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۱۴

اخبار انتخابات آمریکا/

پیش بینی جادوگران پرویی از نتیجه انتخابات / اوباما بر رامنی پیروز می شود

پیش بینی جادوگران پرویی از نتیجه انتخابات / اوباما بر رامنی پیروز می شود

طبق پیش بینی جادوگران پرویی نامزد دموکراتها پیروز انتخابات ریاست جمهوری 2012 خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از امروز سه شنبه در مناطق مختلف این کشور آغاز شده، بازار پیش بینی نتایج این انتخابات داغ است.

بر این اساس جادوگران پرویی نیز برای عقب نماندن از این امر، مراسم ویژه ای را برای پیش بینی نتیجه انتخابات این دوره برگزار کردند.

در این مراسم که در ارتفاعات شهر لیما پایتخت پرو برگزار شد، جادوگران با انجام اعمالی آیینی و استفاده از تصاویر "باراک اوباما" و "میت رامنی" دست به گمانه زنی درباره انتخابات زده و در نهایت به این نتیجه رسیدند که "باراک اوباما" پیروز خواهد شد.

"خوان اسکو" یکی از این جادوگران گفت علائم نشان می دهند که اوباما بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب می شود. طبق آخرین نظرسنجی ها پیش از برگزاری انتخابات، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری با درصد بسیار اندکی از رقیب جمهوریخواه خود رامنی پیش بوده است.

کد مطلب 1737501

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