سلمانشهر میزبان مسابقات ووشو قهرمانی مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قهاری گفت: مسابقات ووشو قهرمانی مازندران در بخش ساندا مردان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان 18 و 19 آبان ماه به میزبانی سلمانشهر برگزار می شود.



وی افزود: در این دوره برای نخستین بار بصورت تیمی برگزار می شود و حدود 400 نفر شرکت کننده در قالب 20 تیم از تمامی شهرهای استان دو روز رقابت خواهند کردند.



رئیس هیئت ووشوی مازندران ادامه داد: مسابقات ووشو قهرمانی مازندران در 10 وزن رده سنی بزرگسالان و هشت وزن در بخش جوانان برگزار و نفرات برتر در هر وزن به اردوی آمادگی تیم منتخب استان جهت حضور در رقابتهای کشوری دعوت خواهند شد.

آغاز مسابقات ورزشی دانش آموزان در آمل



سی و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان آمل، گرامیداشت یادواره 156 شهید دانش آموز این شهرستان روز سه شنبه آغاز شد.

مراسم افتتاح این مسابقات با رقابت دوو میدانی کاران در رشته دوصحرا نوردی آغاز که محمد رضا خاکپور زودتر از دیگر ورزشکاران از خط پایان گذشت و قهرمان شد. عارف اسماعیلی و سیامک گلپور مقام های دوم و سوم این بخش را کسب کردند.



دررشته تیمی مسابقات دو و میدانی دانش آموزی شهرستان آمل، تیم دبیرستان علامه میرحیدر آملی مقام قهرمانی را کسب کرد و دبیرستان شریعت زاده و هنرستان حاج رنجبر در رده های دوم وسوم قرار گرفتند.



درخواست مدیر عامل فوتبال شهرداری جویبار از متولیان ورزش

مدیرعامل تیم فوتبال شهرداری جویبار از متولیان ورزش این شهرستان و مازندران خواست تا با حمایت خود، زمینه صعود این تیم به جایگاه بالاتر را فراهم آورند.

رضا گنجی افزود: تامین زیرساختها اصلی ترین وظیفه اداره ورزش و جوانان بوده که باید هماهنگ و همسو با ورزش باشد، اما این امر برای تیم شهرداری جویبار رخ نداده است.



وی افزود: شهرداری جویبار به دلیل عدم حمایت ها و در معرض فروش قرار گرفتن نماینده فوتبال جویبار در دسته سوم کشور، اقدام به سرمایه گذاری کرده و با اندک سرمایه حمایت خود را از ورزش فوتبال در جویبار اعلام داشته است.