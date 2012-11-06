خانواده ها در گسترش فرهنگ کتابخوانی نقش موثری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز شاهوردی افزود: در استان بایست به گونه ای فرهنگ سازی شود که کتاب در سبد کالای خانوار قرار گیرد و فرهنگ کتابخوانی در بین بزرگترها رونق بگیرد .



وی گفت: هم اکنون کودکان استان از بزرگترها کتابخوان تر هستند و بیشتر به مطالعه کتاب اهمیت می دهند که این امر نیاز به بررسی و ارایه راهکار دارد.



شاهوردی گفت: در چند سال اخیر اقدامات قابل توجهی در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی انجام شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب باید همچنان تلاش کنیم.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان از اجرای طرح مادران کتابخوان کودکان موفق همزمان با هفته کتاب در استان خبر داد وگفت : در این طرح با تهیه کتابخانه کوچک با 10 عنوان کتاب ،این کتابها را به کودکان عضو کانون هدیه می دهیم تا بتوانیم مروج فرهنگ کتابخوانی در خانه ها باشیم.

کمک 135 میلیون ریالی یک فرد خیر برای ساخت مسجد در فارسان

مدیر کمیته امداد شهرستان فارسان از کمک 135 میلیون ریالی یک فرد خیر برای ساخت مسجد در این شهر خبرداد.

محمدرضا فتحی افزود : این فرد خیراین مبلغ رابرای ساخت مسجد النبی در شهرفارسان به کمیته امداداهداکرد.



وی بیان کرد: این فردنیکوکار کمک خود را در قالب زکات مال پرداخت کرده است.

برگزاری نشست هم اندیشی مددیاری اجتماعی و علوم یاورانه در شهرکرد

نشست هم اندیشی مددیاری اجتماعی و علوم یاورانه با حضور معاون حمایت و سلامت خانواده ی کمیته امداددر شهرکرد برگزار شد .



دبیر این نشست گفت: نشست هم اندیشی مددیاری اجتماعی با هدف هماهنگی و همفکری بین بخشی در حوزه ها ی علمی و اجرایی استان ،هماهنگی در برخورد با معضلات اجتماعی ،تقسیم کار در حوزه های اجتماعی و بررسی راهکارهای توانمندی مراجعین ،خیریه ها و مدیریت دستگاههای مسئول در حوزه های اجتماعی برگزار شد.



مهرداد شریف پورافزود: علوم یاورانه شامل مددکاری اجتماعی، روانشناسی ، مشاوره ،و جامعه شناسی و علومی که درحل مشکلات اجتماعی حوزه رفتاری جامعه موثرند.



وی بیان کرد: اقشار آسیب پذیر جامعه جزو گروه هدف در این طرح هستند و اساتید دانشگاهها ،مسئولان نهادهای اجتماعی ،مدیر کل دفتر فرهنگی اجتماعی استانداری و معاون حمایت و سلامت خانواده پیشنهادات خود در مددیاری هرچه بهتر مددجویان ارائه کردند.

پرداخت 22 میلیارد ریال مستمری به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد شهرکرد



مدیر کمیته امدادشهرستان شهرکردگفت: بیش از 22میلیارد و 800 میلیون ریال مستمری به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد.



علیرضا اصغرزاده افزود: این مبلغ به حساب هفت هزار و 319 خانوار تحت حمایت واریز شد.



وی بیان کرد : این تعداد خانوار 13هزار و 400 نفر از جمعیت شهرستان شهرکرد را تشکیل می دهند.



هم اکنون 8 هزار و 81 خانواده از حمایتهای کمیته امداد شهرستان شهرکرد بهره مند هستند که از این تعداد 763 خانواراز دریافت مستمری معافند.

60 نفر از ایتام کوهرنگ حمایت می شوند



مدیر کمیته امداد شهرستان کوهرنگ گفت: خیران استان حمایت از60 نفر از ابتام تحت پوشش کمیته امداد را برعهده گرفتند .



فریدون فاضلی اظهارداشت: این حامیان افزون بر یک میلیاردو 177میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی خود را برای کمک به این ایتام اهدا کردند.



وی گفت: همچنین55 نفر از فرزندان مددجویان نیز افزون بر 550 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج دریافت کردند.