جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: سومین دوره جشنواره مطالعات قرآنی با حضور 700 نفر از دانشجویان استان اردبیل در اسفند سال گذشته آغاز به کار کرد.

اکبر قاسمی تصریح کرد: این جشنواره همه ساله با هدف آشنایی عموم جامعه با آموزه های قرآنی، اعتلای فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان، ارتقای سطح آگاهی مردم با قرآن و آگاهی بخشی مردم با اهداف ضد دینی دشمنان در بین دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در آخرین دوره برگزاری این جشنواره واحد جهاد دانشگاهی اردبیل جزو سه منتخب برتر شده است،تاکید کرد: دانشجویان اردبیلی در این مسابقات توانستند نتایج ممتازی کسب کرده و تعدادی نیز به مقامهای کشوری دست یابند.

قاسمی تصریح کرد: دور چهارم جشنواره مطالعات قرآنی به زودی برگزار می شود و از دانشجویان اردبیلی انتظار می رود در دوره آینده بتوانند رکورد ماندگاری را از موفقیتهای خود به ثبت برسانند.

به گفته این مسئول لازم است دانشجویان با برپایی برنامه های فرهنگی و قرآنی در مقابل آسیبها و لطمات دشمنان خود را به اسلحه دین مسلح کرده و زمینه بیداری سایر گروههای مردمی را نیز فراهم کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان تاکید کرد: دانشجویان باید متناسب با اهداف تحصیلی که برای آنها برنامه ریزی شده مراحل تحصیل خود را طی کنند و انتظار مردم و مسئولان را پاسخ دهند.

قاسمی معتقد است در حال حاضر درهم شکستن و فتح مرزهای خود کفایی در علوم یکی از مهمترین اقداماتی است که دانشجویان می توانند در تحقق آن سهیم باشند.

در پایان این مراسم از 9 عضو ستاد استانی جشنواره مطالعات قرآنی، چهار نفر از رتبه های ممتاز مسابقات فرهنگی "نسیم رحمت" و "طلوع فجر" و برگزیدگان مسابقه چهار جانبه فوتسال برادران جهاد دانشگاهی اردبیل تجلیل شدند.