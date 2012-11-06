جریمه سنگین یووه و اینتر بعد از دربی جنجالی

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش ناظر بازی، دادگاه ورزشی ایتالیا باشگاه یوونتوس را 50 هزار یورو جریمه کرد.



شیء خارجی که توسط هواداران به سمت خط نگه دار این بازی پرتاب شد به گردن او اصابت کرد و به همین دلیل بازی برای مدت کوتاهی متوقف شد.

هواداران یووه در پایان بازی به داور دیدار فحاشی کردند و پارچه‌نوشته های توهین آمیزی نیز خطاب به اینتری ها در ورزشگاه به همراه داشتند.

از طرف دیگر اینتر نیز به دلیل پارچه‌نوشته های توهین آمیز خطاب به یووه، تخریب ورزشگاه و فحاشی به هواداران یووه 35 هزار یورو جریمه شد.