کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم ملی کوراش کشور متشکل از هفت ورزشکار که شش ورزشکار آن از خراسان شمالی انتخاب شده‌اند، 18 آذر ماه به مسابقات قهرمانی آسیا که در بندر کوچی هندوستان برگزار می‌شود، اعزام خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان تیم ملی ایران را در این مسابقات در وزن 60 کیلوگرم بهزاد وحدانی، 66 کیلو مصطفی دلیریان، 73 کیلو الیاس علی اکبری، 90 کیلو علی محمدنیا، 100 کیلو حجت رهنما و در وزن 100+ کیلوگرم سعید خسروی نژاد تشکیل می‌دهند و نماینده وزن 81 کیلوگرم کشور نیز در روزهای آتی مشخص خواهد شد.

به گفته خسرویار به غیر از سعید خسروی نژاد در وزن 100+ کیلوگرم که از استان ایلام به تیم ملی دعوت شده است، شش ورزشکار دیگر این تیم از خراسان شمالی هستند.

وی با بیان اینکه سرمربیگری و مربیگری تیم ملی ایران را نیز در این رقابت‌ها دو مربی از خراسان شمالی بر عهده دارند، تصریح کرد: زین العابدین حقانی سرمربیگری و رضا مهنان مربیگری تیم ملی کشور را در این دوره از مسابقات آسیایی کوراش بر عهده خواهند داشت.

خسرویار که خود به عنوان داور به این مسابقات اعزام می‌شود، اظهار داشت: تیم ملی کوراش کشور از 20 آبان ماه اردوی تمرینی خود را در بجنورد آغاز می‌کند.