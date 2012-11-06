  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

رسانه ها خبر دادند؛

انتخابات 2012؛ گرانترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ آمریکا

انتخابات 2012؛ گرانترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ آمریکا

انتخابات ریاست جمهوری این دوره آمریکا، رکورددار گرانترین انتخابات در تاریخ این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، رقابتهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشترین هزینه را نسبت به تمام دوره های پیشین داشته است.

بر اساس این گزارش، تبلیغات انتخابات 2012 با به ثبت رساندن رکورد 4.2 میلیارد دلار، گرانترین انتخابات تاریخ نه چندان طولانی ایالات متحده آمریکا لقب گرفته است.

این در حالی است که انتخابات دوره قبل که طی آن "باراک اوباما" توانست "جان مک کین" جمهوریخواه را شکست دهد، هزینه ای 3.8 میلیارد دلاری داشته است.

در جدول انتخابات پرهزینه تاریخ آمریکا نیز انتخابات سال 2004 با 2.5 میلیارد دلار و انتخابات سال 2000 با 1.7 میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 1737517

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