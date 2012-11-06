  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۵۵

آنکارا به کشف محموله تسلیحاتی ترکیه در یمن واکنش نشان داد

آنکارا به کشف محموله تسلیحاتی ترکیه در یمن واکنش نشان داد

در پی افشا شدن ارسال یک محموله سلاح از ترکیه به یمن، مقامات ترکیه در این خصوص ابراز بی اطلاعی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه، در پی کشف یک محموله سلاح قاچاق که از ترکیه به یمن ارسال شده بود، وزارت امور خارجه ترکیه در تماس با مقامات یمنی خواستار تحقیق در این خصوص شد.

روز شنبه مقامات یمنی از کشف یک محموله سلاح قاچاق که در بسته های بیسکویت جاسازی شده بودند خبر دادند و اعلام کردند که این سلاح ها از ترکیه به این کشور ارسال شده است.

در پی این خبر، مقامات ترکیه ضمن ابراز بی اطلاعی در این خصوص اعلام کردند که دولت ترکیه مجوز چنین کاری را صادر نکرده و خواستار تحقیق در این خصوص شده است.

لازم به ذکر است که در 18 ماه گذشته دولت ترکیه یکی از تامین کننده های سلاح برای گروه های مسلح و تروریستی در سوریه بوده است.

کد مطلب 1737518

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