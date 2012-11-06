رهایی گروگان و مبارزه با اخلال گران نظم و امنیت وظیفه یگان ویزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه در دیدار با «سرلشگر محمد ابوبکر» رئیس پلیس کشور نیجریه و هیئت همراه، در تشریح فعالیت های یگان ویژه به منحصر به فرد بودن نوع مأموریت های این یگان اشاره کرد و افزود: ویژگی یگان ویژه پاسداران ناجا در برتر بودن آموزش ها و نوع مأموریت های محوله است.

فرمانده یگانهای ویژه پاسداران خاطرنشان کرد: مقابله با اخلالگران نظم و امنیت کشور، رهایی گروگان، مقابله با ناآرامی ها و ده ها ماموریت تخصصی دیگر از جمله وظایف یگانهای ویژه در سراسر کشور است که با بکارگیری زبده ترین کارکنان در سطح مجموعه پلیس و انجام آموزش های علمی و عملی مستمر، به آنها می پردازیم.

سردار کرمی در ادامه دیدار با رییس پلیس کشور نیجریه اذعان داشت: قابلیت یگان ویژه پاسداران در ارائه آموزش های ویژه و تخصصی، بسیار بالا بوده و دو کشور زمینه های خوبی جهت همکاری و فراگیری آموزش ها در حوزه های مختلف، دارا می باشند.

فرمانده یگانهای ویژه پاسداران در ادامه با تشریح سایر توانمندی ها و قابلیت های یگان ویژه، درخصوص نحوه خدمت کارکنان مجموعه، نوع و شیوه آموزش ها و سایر فعالیت های این یگانه، گزارشی مفصل ارائه داد.

در پایان این دیدار سرلشگر محمد ابوبکر رییس پلیس کشور نیجریه، خواستار انعقاد تفاهم نامه هایی جهت تبادل آموزش های ویژه کنترل اجتماعات غیرقانونی و انتقال سایر تخصص های یگان ویژه شد.

رییس پلیس کشور نیجریه و هیئت همراه با حضور در میدان صبحگاه ستاد فرماندهی یگانهای ویژه پاسداران از رزمایش اقتدار یگان که شامل قسمت هایی از قبیل: سلاح کشی، تیر اندازی به اهداف ثابت و متحرک، رهایی گروگان از ساختمان، رهایی گروگان توسط سگ های آموزش دیده، کارازل موتورسواری، گشت انتظامی، هلی برن و ده ها برنامه جالب و جذاب پلیسی دیگر دیدن کردند.