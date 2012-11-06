کادر فنی تیم ملی فوتسال تماشاگر بازی روسیه – گواتمالا بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران به همراه اعضای کادر فنی این تیم، "خسوس کاندلاس"َ، امیر فراشی و کارلوس عصر سه شنبه به سالن نیمیبوتر شهر بانکوک رفتند و تماشاگر دیدار روسیه – گواتمالا بودند.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز تماشاگر این بازی بود که با برتری 9 بر صفر روسیه به اتمام رسید.



خبر دیگر از اردوی تیم ملی فوتسال ایران اینکه حضور مسعود دانشور در دیدار مقابل پاناما قطعی نیست. این بازیکن که از ناحیه کمر احساس درد می‌کند، فعلا در حال مداواست تا هرچه زودتر شرایط حضور در میدان را پیدا کند.



اکبر رضایی، پزشک تیم ملی فوتسال، در خصوص وضعیت این بازیکن گفت: شرایط دانشور به گونه‌ای است که فعلا باید فیزیوتراپی انجام دهد و در تمرینات شرکت نداشته باشد. ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا او به دیدارهای آینده تیم ملی فوتسال برسد.

