سیدمحمدرضا رضازاده در گفتگو با مهر از کلنگ زنی نیروگاه برق آبی ارس با حضور مقامات ایران و ارمنستان، فردا پنج شنبه خبر داد و گفت: طرح نیروگاه برق آبی ارس با ظرفیت نصب 260 مگاوات شامل دو نیروگاه جریانی 130 مگاواتی در خاک هر یک از دو کشور ایران (قره چیلر) و ارمنستان (مگری) است که با احداث و بهره برداری از آن سالانه 1700 گیگاوات ساعت انرژی از پتانسیل برق آبی رود ارس تولید خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با بیان اینکه طرح برق آبی ارس دارای دو بند انحرافی و دو تونل انتقال آب است، یادآور شد: اولین بند انحرافی در ابتدای مرز مشترک ایران و ارمنستان و از نوع بتنی با ارتفاع 8 متر خواهد بود که مخزنی به حجم 5 میلیون مترمکعب دارد.

رضازاده، افزود: دومین بند انحرافی نیز در محل پاسگاه صداقت ایران با ارتفاع 9 متر از نوع بتنی و مخزنی به حجم 5 میلیون مترمکعب خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، یکی از ویژگی های این طرح را تملک اراضی و خسارت اندک مخزن آن دانست که اجرای آن علاوه بر بهبود شرایط زیست محیطی رودخانه ارس به تحکیم روابط دو کشور ایران و ارمنستان نیز کمک می کند.

وی تاکید کرد: بر اساس توافقات انجام شده بین مقامات دو کشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان نماینده وزارت نیرو در نظارت بر اجرای نیروگاه مگری در خاک ارمنستان و کارفرمای نیروگاه قره چیلر در خاک جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برنامه زمان بندی اجرای این طرح مرزی را 5 ساله و با هزینه حدود 560 میلیون دلار برای طرف ارمنی اعلام و تصریح کرد: مهمترین سازه این طرح شامل دو تونل انتقال 17 هزار و 800 متری (در طرف ایران) و 18هزار و 200 متری (در طرف ارمنستان) با قطر داخلی 8.5 متر است.

رضازاده به بیان مزایای اجرای این طرح پرداخت و گفت: شاخص اقتصادی هزینه به فایده نیروگاه قره چیلر 1.55 و نرخ بازده داخلی آن 13 درصد است، ضمن اینکه شاخص اقتصادی هزینه به فایده نیروگاه مگری 1.39 و نرخ بازده داخلی آن 12 درصد خواهد بود.

وی به توافقات صورت گرفته بین ایران و ارمنستان در خصوص اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: توافقات نهایی در مورد سرمایه گذاری شرکت تواناب ارس برای احداث نیروگاه طرف ارمنستان به امضاء رسیده و مقرر شده تا پس از 15سال بهره برداری از این نیروگاه، مالکیت آن به دولت ارمنستان واگذار شود.

مشاور وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با این روش، نیروگاه های دو طرف توسط شرکت های ایرانی طراحی و اجرا می شود و بهره برداری از نیروگاه در خاک جمهوری ارمنستان تا پایان دوره بازگشت سرمایه در اختیار شرکت های ایرانی خواهد بود و برق تولیدی آن نیز در اختیار شرکت توانیر قرار می گیرد.