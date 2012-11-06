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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۱۸

سیدشنوا:

پیروی از ولایت فقیه کشور را در برابر حوادث بیمه می کند

پیروی از ولایت فقیه کشور را در برابر حوادث بیمه می کند

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل گفت: پیروی از ولایت فقیه کشور را در برابر تمام حوادث بیمه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدودود سیدشنوا عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای بسیج دانش آموزان مشگین افزود: نباید پیام جاودانه شهدا را فراموش کرد که آنان با نثار خون خود به ما گفتند "پیرو ولایت فقیه باشید تا کشور در برابر هر حادثه ای بیمه شود".

وی به نقش و جایگاه شهید در اسلام پرداخت و هدف اصلی یادواره های شهدا را تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان و ادای احترام به روح جاویدان آنها عنوان کرد و یادآور شد: شهدا همچون آیه های قرآن پاک و مقدس هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ادامه داد: شرافتمندترین مرگ شهادت در راه خداست و بالاترین مقام نزد پروردگار شهید و شهادت می باشد.

وی یادواره شهدا را فرصتی برای آشنایی دانش آموزان با خط فکری شهدای دانش آموز و نیت معنوی آنها در پذیرش شهادت دانست.

سیدشنوا  با بیان اینکه شهدا بهترین سرمشق دنیا و آخرت هستند، تصریح کرد: شیوه و روش زندگی شهدا در کنار وصیت نامه آنها می تواند به عنوان مناسبترین الگوی تربیتی برای دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.
 

کد مطلب 1737527

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