اولین نمایشگاه تخصصی پاکستان در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه تخصصی پاکستان، عصر سه شنبه در نمایشگاه بین المللی مشهد در حالی آغاز به کار کرد که پیش از این طی تفاهم نامه ای که مابین استاندار سابق خراسان رضوی، محمود صلاحی و مسئولان ایالت پنجاب پاکستان به امضا رسیده بود و استان خراسان رضوی نیز سال گذشته نمایشگاهی را در شهر پنجاب پاکستان برپا کرده است.

سخنگوی نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: در نمایشگاهی که سال گذشته در ایالت پنجاب پاکستان برگزار شد حدود هفتاد شرکت تولید کننده و تاجر ایرانی حضور داشتند که این نمایشگاه با استقبال خوبی از جانب مردم و تجار و تولید کنندگان پاکستانی مواجه شد.

جمال شوشتری افزود: بیش از 48 هزار نفر از نمایشگاه سال گذشته خراسان رضوی در پنجاب بازدید کردند و قراردادهایی تا مبلغ 50 میلیون دلار نیز در این نمایشگاه منعقد شد.

وی با اشاره به نمایشگاه تخصصی پاکستان عنوان کرد: در این نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنعتی، پزشکی، کشاورزی، صنایع غذایی وصنعت دام وچرم ایالت پنجاب پاکستان در معرض دید علاقه مندان وبازدید کنندگان از این نمایشگاه قرار گرفته است

وی بیان کرد: این نمایشگاه در سالن بهار نمایشگاه بین المللی مشهد و در فضای 1500 متر مربعی برگزارشده است.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری جلسات تخصصی و همایش وبازدید از شهرک صنعتی وکارخانه ها و بازدید از مجموعه فرهنگی توس وفردوسی جزو برنامه های جانبی شرکت کنندگان ومهمانان پاکستانی این دوره از نمایشگاه پیش بینی شده است.

نمایشگاه تخصصی پاکستان تا 19 آبانماه سال جاری از ساعت 14 الی 21 دایر است.