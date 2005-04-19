رييس فدراسيون جودو به ازبكستان سفر كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين اجلاس پنج شنبه با هدف انتخاب رييس كنفدراسيون كوراش آسيا درتاشكند تشكيل خواهد شد ومحمد درخشان به عنوان يكي از نامزدهاي تصدي اين پست در اين انتخابات شركت خواهد كرد.

همچنين درحاشيه اين اجلاس رقابت هاي كوراش جايزه بزرگ ازبكستان برگزار مي شود كه از ايران علي بيگي و علي صانعي در آن شركت مي كنند. در بخش پيشكسوتان نيز محمدرضا مينوكده و خسرو دلير به مبارزه خواهند پرداخت.