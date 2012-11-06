نتیجه انتخابات در شهر"دکس ویل نوچ" غیر قابل انتظار بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه آمریکایی" سی ان ان " ، در پایان رای گیری در شهر"دکس ویل نوچ" ،" باراک اوباما" و رقیب جمهوریخواهش " میت رامنی"، هر یک توانستند 5 رای الکترال به دست آورند.

به گزارش سی ان ان از سال 1960 تا کنون این اولین باردر تاریخ انتخابات آمریکا است که نامزدهای جمهوریخواه و دموکرات آرای برابر در این شهر کسب می کنند.

"دیک اروین" کارمند فرمانداری این شهر گفت دراین شهر دونماینده الکترال دموکرات و سه جمهوریخواه و پنج نماینده مستقل ثبت نام کرده بودند و نتیجه به دست آمده غیرقابل انتظار بوده است.