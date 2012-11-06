  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۰۶

"سی ان ان" :

نتیجه انتخابات در شهر"دکس ویل نوچ" غیر قابل انتظار بود

نتیجه انتخابات در شهر"دکس ویل نوچ" غیر قابل انتظار بود

نتیجه رای گیری در شهر "دکس ویل نوچ" آمریکا حکایت از برابر بودن آرای " اوباما " و " رامنی " دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه آمریکایی" سی ان ان " ، در پایان رای گیری در شهر"دکس ویل نوچ" ،" باراک اوباما" و رقیب جمهوریخواهش " میت رامنی"، هر یک توانستند 5 رای الکترال به دست آورند.

به گزارش سی ان ان از سال 1960 تا کنون این اولین باردر تاریخ انتخابات آمریکا است که نامزدهای جمهوریخواه و دموکرات آرای برابر در این شهر کسب می کنند. 

"دیک اروین" کارمند فرمانداری این شهر گفت دراین شهر دونماینده الکترال دموکرات و سه جمهوریخواه و پنج نماینده مستقل ثبت نام کرده بودند و نتیجه به دست آمده غیرقابل انتظار بوده است.  

کد مطلب 1737530

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