دیدار با تاجیکستان جزوی از برنامه های آماده سازی بود/ هواداران به ورزشگاه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از برتری 6 بر یک تیم ملی برابر تاجیکستان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: ما در چند روز گذشته تمرینات سختی را پشت سر گذاشته بودیم و این بازی فرصتی بود برای اینکه بتوانیم از بازیکنان جدید در ترکیب تیم ملی استفاده کنیم و آنها را مورد آزمایش قرار دهیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیم ملی در این دیدار گفت: بازیکنان جدیدی که در این دیدار آزمایش شدند نمایش خوبی داشتند و نشان دادند که بازیکنانی پشت درهای تیم ملی هستند و این در را می زنند تا به تیم ملی راه پیدا کنند. آنها در این بازی عملکرد خوبی داشتند و قطعا در فهرست دیدار با ازبکستان و بازی‌های غرب آسیا تعدادی از آنها را خواهید دید.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه هدف از برگزاری بازی‌های تدارکاتی پیدا کردن نقاط ضعف تیم است خاطرنشان کرد: آنچه در پایان این بازی اهمیت دارد نتیجه، تعداد حملات و گل‌های زده شده نیست بلکه پیدا کردن نقاط ضعف تیم و شناخت بیشتر از بازیکنانی است که برای حضور در ترکیب تیم ملی انگیزه بالایی دارند. ما از جمع 28 نفره ، 24 بازیکن را برای دیدار با ازبکستان حفظ خواهیم کرد.

کی روش در پاسخ به این پرسش که دیدار تدارکاتی با تاجیکستان چقدر در بهبود شرایط تیم ملی برای دیدار با ازبکستان تاثیرگذار خواهد بود، گفت: در همه دنیا بازی‌های دوستانه برگزار می شود تا تیم ها برای حضور در تورنمنت‌های بزرگ آماده شوند. واقعیت این است که فیفا اهمیت زیادی به برگزاری دیدارهای تیم‌هایی مثل برزیل، انگلیس، آرژانتین و ... می دهد اما اهمیت زیادی برای تیمهایی مثل قطر، ازبکستان و ایران قائل نیست.

وی ادامه داد: با این حال آنها منافع خودشان را می بینند اما من، علی کفاشیان و فدراسیون، منافع فوتبال ایران را در نظر می‌گیریم. بنابراین باید طوری برنامه ریزی کنیم که به اهدافمان برسیم.

کی روش در پاسخ به این پرسش که آیا بازی با ازبکستان برای شما استرس ایجاد نخواهد کرد گفت: شما نگران استرس من نباشید. من 32 سال است که با استرس زندگی می کنم و نمی توانم بدون استرس به کارم ادامه دهم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان تاکید کرد: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بدون توجه به مسائل حاشیه بیرون زمین در داخل زمین تنها به آمادگی کامل و رسیدن به پیروزی فکر می‌کنند و من از هواداران می خواهم که برای دیدار با ازبکستان ورزشگاه را حتی پرتر از بازی با کره جنوبی کنند. ما به حمایت آنها نیاز داریم چرا که هواداران تنها فاکتوری هستند که هیچ چیز نمی تواند جایگزینشان شود.

به گزارش مهر تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای برگزاری دیدار برگشت با ازبکستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند عصر امروز سه شنبه در یک دیدار تدارکاتی با نتیجه 6 بر یک برابر تاجیکستان به پیروزی رسید.