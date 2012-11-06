شکسته شدن لوله اصلی گاز شهری/ نجات سه کارگر از زیر آوار

به گزارش خبرگزاری مهر،برخورد دو خودروی سواری با یکدیگر در بزرگراه صیاد شیرازی دو سرنشین یکی از خودرو ها راهی بیمارستان شدند.رخداد این حادثه ساعت 1:22 دقیقه بامداد به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، آتش نشانان ایستگاه 73 را به محل حادثه درغرب به شرق بزرگراه رسالت، نرسیده به بزرگراه صیادشیرازی اعزام کرد.

صالح جوادپور فرمانده آتش نشانان درباره این حادثه گفت: بر اثر برخورد یکدستگاه خودرو سواری پراید که هدایت آن را(علی- ف) 65ساله برعهده داشت با یکدستگاه خودروی سواری دیگر، دو سرنشین این خودرو با نام(مصطفی – ص) 65 ساله و خانمی 38 ساله آسیب دیدند که توسط امدادگران اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: براثر این برخورد، این دو خودروی سواری دچار نشت شدید بنزین و روغن شده بوند و سطحح بزرگراه نیز لغزنده شده و امکان خطر برای خودروهای دیگر وجود داشت که آتش نشانان به وسیله خاک محل حادثه را ایمن سازی کرده و با حضور عوامل انتظامی و پلیس راهور به ماموریت خود پایان دادند. علت حادثه توسط کارشناسان رهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار گرفت.

واژگونی خودرو در فضای سبز

انحراف از مسیر اصلی، واژگونی خودرو سواری را در فضای سبز کنار بزرگراه نیایش در پی داشت.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 00:57 دقیقه بامداد امروز با اطلاع از واژگونی یکدستگاه خودروی سواری در مسیر غرب به شرق بزرگراه نیایش، قبل از بلوار سردار جنگل بلافاصله آتش نشانان ایستگاه55 را به محل حادثه اعزام کرد.

مهرزاد نقره(فرمانده آتش نشانان) دراین باره گفت: خودروسواری پس از انحراف از مسیر اصلی و برخورد با گاردریل در فضای سبز کنار بزرگراه بر روی سقف واژگون شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل و قطع سیستم برق خودرو، راننده خودرو سواری را که دچار جراحت شده بود برای مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند

گفتنی است، آتش نشانان پس از به حالت اولیه در آوردن خودرو سواری و انتقال آن توسط جرثقیل به ماموریت خود خاتمه دادند.

بیل مکانیکی لوله اصلی گاز را شکست

بی احتیاطی راننده لودر، برخورد تیغه بیل مکانیکی خودرو را با لوله اصلی گاز شهری در پی داشت.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران، ظهر روز گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 58 را به محل حادثه در بلوار سعادت آباد، شهرک بوعلی اعزام کرد.

علیرضا دامغانی نسب(رئیس ایستگاه 58) در این باره گفت: بی احتیاطی راننده لودر در هنگام خاک برداری باعث برخورد تیغه بیل مکانیکی با لوله اصلی گاز شده و نشت شدید گاز، اهالی این منطقه را نگران کرده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ با استفاده از تجهیزات ویژه، محل را ایمن سازی کرده و پس از حضور عوامل گاز و قطع جریان اصلی آرامش را به ساکنین این محل بازگرداندند.

نجات سه کارگر از زیر آوار

با حضور به موقع ناجیان 125، سه کارگر جوان از آوار ساختمان چهار طبقه در حال احداث جان سالم به در بردند. رخداد این حادثه ساعت 2:29 دقیقه بامداد امروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه های 3و4و گروه نجات 9 را به محل حادثه در خیابان شوش، نرسیده به میدان شوش اعزام کرد.

منصور وزیری(افسر آماده منطقه یک عملیات)در این باره گفت: در یک ساختمان چهار طبقه در حال احداث، کارگران مشغول بتن ریزی پشت بام بودند، که ناگهان به علت سنگین شدن بیش از حد محل، سقف فرو می ریزد و سه کارگر را همراه خود تا طبقه سوم می برد.

وی افزود: آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل و با استفاده از تجهیزات نجات سه مصدوم این حادثه را با تلاش خود در کمترین زمان ممکن خارج ساخته و به محل ایمن انتقال دادند.

گفتنی است: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.