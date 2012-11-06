افزایش خریدهای تسلیحاتی قطر و امارات/گسترش همکاری نظامی آمریکا با اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی، گزارش داد: وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) اعلام کرده است که قطر و امارات درخواست خرید سامانه دفاع موشکی به شرکت لاکهید مارتین به ارزش 7.6 میلیارد دلار برای رویارویی با تهدیدات احتمالی داده اند.

القدس العربی نوشت : آژانس همکاری امنیت دفاعی که بر فروش سلاحهای آمریکایی به کشورهای خارجی نظارت می کند روز جمعه به اطلاع اعضای کنگره آمریکا رساند که فروشهای احتمالی را تایید می کند.

این روزنامه گزارش داد: فروش اسلحه به قطر و امارات بخشی از تلاشهای آمریکا برای تقویت همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زمینه دفاع موشکی و افزایش فشار بر ایران درباره برنامه هسته ای است.

القدس العربی بیان کرد: در ماه آگوست، شرکت اسلحه سازی لاکهید اعلام کرد که عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس توجه خاصی به سامانه دفاع موشکی در ارتفاعات بالا دارند.

این روزنامه نوشت : هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با مسئولانی در شورای همکاری خلیج فارس در سپتامبر گذشته دیدار کرده و مسئولان آمریکایی اعلام کردند که به زودی اطلاعاتی درباره فروش سامانه دفاعی ارائه می دهند.

القدس العربی بیان کرد: پنتاگون دوشنبه اعلام کرد که قطر درخواست خرید سامانه موشکی، دوازده سکوی پرتاب و 150 موشک ضد موشک، لوازم یدکی،آموزشی و تجهیزات لجستیکی به ارزش 6.5 میلیارد دلار را داده است.

این روزنامه بیان کرد: امارات که درخواست خرید سامانه دفاع موشکی به ارزش 1.96 میلیارد دلار در دسامبر داد، خواستار 48 موشک دیگر و 9 سکوی پرتاب موشک و تجهیزات دیگری به ارزش 1.135 ملیارد شده است.