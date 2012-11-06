ازبکستان شانسی برای پیروزی برابر ایران ندارد/ دو بازیکن اصلی ما غایب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، نیکولا کاوازاویچ که پس از شکست 6 بر یک تیم ملی تاجیکستان با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب گفت: باید این پیروزی را به ایران تبریک بگویم. این یک امتیاز برای ما بود که برابر تیم بزرگ ایران و سرمربی بزرگ این تیم کارلوس کی روش به میدان برویم.

وی در مورد ارزیابی‌اش از این دیدار گفت: ما برای دفاع کردن و انجام یک بازی تدافعی به ایران نیامده بودیم. ما به ایران آمده بودیم تا خود را برای بازی‌های مقدماتی جام ملت های آسیا که اسفندماه امسال برگزار می شود آماده می کنیم و امیدواریم اینقدر آماده باشیم که به جام ملت های آسیا صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان خاطرنشان کرد: می خواستیم حمله کنیم تا گل بزنیم اما گل زود هنگام ایران به شدت بازیکنان ما را عصبانی کرد و نیمه اول نتوانستیم تیم خوبی باشیم اما در نیمه دوم با تغییراتی که انجام دادیم فوتبال خوبی را برگزار کردیم و توانستیم بازی برابری را انجام دهیم هر چند که ایران بهتر بازی کرد.

وی با بیان اینکه بهترین های فوتبال تاجیکستان را با خود به تهران آورده است گفت: فقط دو بازیکن به تهران نیامده بودند که اینها نیز به خاطر مصدومیت غایب بودند.

وی در پایان گفت: نمی دانم چرا این باور غلط وجود دارد که سبک بازی ما مثل ازبکستان است. با آنالیزی که ما از تیم های ازبکستان و ایران انجام داده ایم اطمینان دارم که ازبکستان هیچ شانسی برای بردن ایران ندارد.